«Хаббл» получил фотографию одного из крупнейших объектов Вселенной

Ученые продолжают изучать скопления галактик, пытаясь установить роль темной материи в движении кластеров. Ранее, исследуя созвездие Райской Птицы, астрофизикам удалось открыть два массивных сгустка материи, которые влияют на движение Млечного Пути и близлежащих галактик.Астрономы бьются над загадкой, почему наша галактика движется слишком быстро, если сравнивать со скоростью перемещения остальных кластеров. Впрочем, изучение и измерение PLCK G308.3-20.2 должны помочь ученым приоткрыть завесу тайны над тем, как во Вселенной закончились "темные века", а материя получила ускорение.