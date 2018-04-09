АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

«Хаббл» получил фотографию одного из крупнейших объектов Вселенной

Космический телескоп "Хаббл" получил фотографию одного из крупнейших объектов во Вселенной - галактического кластера PLCK G308.3-20.2, который расположен в созвездии Райской Птицы. Снимки представлены на сайте орбитальной обсерватории.

«Хаббл» получил фотографию одного из крупнейших объектов Вселенной


Ученые продолжают изучать скопления галактик, пытаясь установить роль темной материи в движении кластеров. Ранее, исследуя созвездие Райской Птицы, астрофизикам удалось открыть два массивных сгустка материи, которые влияют на движение Млечного Пути и близлежащих галактик.

Астрономы бьются над загадкой, почему наша галактика движется слишком быстро, если сравнивать со скоростью перемещения остальных кластеров. Впрочем, изучение и измерение PLCK G308.3-20.2 должны помочь ученым приоткрыть завесу тайны над тем, как во Вселенной закончились "темные века", а материя получила ускорение.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Хаббл» получил фотографию одного из крупнейших
Внедорожник Toyota RAV4 в марте стал самой
Светлана Лобода поздравила свою дочку Еву с днём
Ольга Бузова в своей гримерке станцевала для
Сергей Безруков показал свою годовалую дочь в
Поклонники заметили резкое старение Веры Брежневой
Новое шоу «Замуж за Бузову» облегчит работу
В Перми из снега соорудили большое пасхальное яйцо
В интернете негодуют из-за мусорного бака с
Ольга Жарикова и Александр Гобозов назовут свою
Участнице конкурса «Мисс Россия» из-за купальника
Астрофизики обнаружили "горячие" магнитные пятна
Ольга Бузова задумалась о создании конкурса
Валерий Леонтьев объяснился, почему отказывается
На Урале после обмороков госпитализировали 13
Ученые создали устройство, сопоставимое по
В апреле состоится дебют электрокроссовера Buick
В сеть выложили рендеры возрожденной «Оки» в
На продажу выставлен уникальный спорткар
Олеся Лисовская решила отказаться от публичности
Ученые: Тающие ледники помогают водорослям расти
Саша Черно выложила раритетное фото
Nissan осенью начнёт производить в России
Бюджет на лечение россиян по ОМС превысил
В Европе снимут с продажи кроссовер Audi SQ5
Семейство Блюменкранц официально покинуло стены
Новый"бюджетный" кроссовер Kia Sportage появился
Российские инженеры распечатали протез для
По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному»
Новую версию Lifan Solano представят на
Просмотреть все новости