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Астрофизики обнаружили "горячие" магнитные пятна у нейтронных звезд

Британские астрофизики Лидского университета провели компьютерное моделирование поведения нейтронной звезды, выявив наличие "горячих" магнитных пятен у данной категории космических объектов. Области с аномальным магнитным полем могут существовать на звезде миллионы лет, утверждается в статье Astrophysical Journal.

Астрофизики обнаружили "горячие" магнитные пятна у нейтронных звезд


Магнитные поля внутри нейтронной звезды, закручиваясь, могут создавать локальные "горячие" области с повышенным энергетическим излучением. Даже при понижении общего магнитного фона звезды "горячие" точки остаются активными еще длительный период времени. Ранее астрофизики говорили о наличии у нейтронной звезды только двух магнитных полюсов.

Недавно родившаяся нейтронная звезда неравномерно обращается вокруг своей оси - одни регионы движутся быстрее других, что порождает магнитные аномалии. Участки с повышенной концентрацией магнитного излучения также обладают и большей температурой.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:00
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