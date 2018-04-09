Астрофизики обнаружили "горячие" магнитные пятна у нейтронных звезд

Магнитные поля внутри нейтронной звезды, закручиваясь, могут создавать локальные "горячие" области с повышенным энергетическим излучением. Даже при понижении общего магнитного фона звезды "горячие" точки остаются активными еще длительный период времени. Ранее астрофизики говорили о наличии у нейтронной звезды только двух магнитных полюсов.Недавно родившаяся нейтронная звезда неравномерно обращается вокруг своей оси - одни регионы движутся быстрее других, что порождает магнитные аномалии. Участки с повышенной концентрацией магнитного излучения также обладают и большей температурой.