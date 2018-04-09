Комар подсказал ученым провильную форму нейроимпланта

Используемые обычные импланты, обладают повышенной твердостью, данное обстоятельство может повредить мозг при вживлении чипа. Учеными принято решение продолжить тестирование конструктивно гнущихся импланты, которые пока использовались безуспешно, по причине особенностей материала, затрудняющего их введение в мозг. Мозговые микроэлектроды необходимы как при изучении устройства мозга, так и при лечении людей, страдающих нейрологическими дисфункциями.В этом вопросе новатором стал Эндрю Шоффстолл, который проявил интерес к технике укусов комаров. После изучения всех способов, которые они используют для создания ранки, он сделал вывод, что применяют они для этого микропилы, разрезающие кожные покровы, а затем ранка раздвигается и следом вводится хобот по специальной направляющей.Обобщив полученную информация, он решил реализовать идею, связанную с созданием нейроимплантата. Поступив таким образом, был создан прототип инструмента с направляющей, которая управляет введением в мозг импланта. С помощью 3D-принтера напечатали устройство, представленное маленьким диском из пластика с отверстием. Так специалисты позаимствовали у комара направляющую, расположив ее вдоль зонда.