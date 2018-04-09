АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Комар подсказал ученым провильную форму нейроимпланта

По утверждению профессора биомедицинской инженерии Джеффри Кападона, представителя Университета Кейс Вестерн Резерв Кливленда, москиты могут оказать реальную помощь, при введении в мозг имплантов.

Используемые обычные импланты, обладают повышенной твердостью, данное обстоятельство может повредить мозг при вживлении чипа. Учеными принято решение продолжить тестирование конструктивно гнущихся импланты, которые пока использовались безуспешно, по причине особенностей материала, затрудняющего их введение в мозг. Мозговые микроэлектроды необходимы как при изучении устройства мозга, так и при лечении людей, страдающих нейрологическими дисфункциями.

Комар подсказал ученым провильную форму нейроимпланта


В этом вопросе новатором стал Эндрю Шоффстолл, который проявил интерес к технике укусов комаров. После изучения всех способов, которые они используют для создания ранки, он сделал вывод, что применяют они для этого микропилы, разрезающие кожные покровы, а затем ранка раздвигается и следом вводится хобот по специальной направляющей.

Обобщив полученную информация, он решил реализовать идею, связанную с созданием нейроимплантата. Поступив таким образом, был создан прототип инструмента с направляющей, которая управляет введением в мозг импланта. С помощью 3D-принтера напечатали устройство, представленное маленьким диском из пластика с отверстием. Так специалисты позаимствовали у комара направляющую, расположив ее вдоль зонда.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода показала поклонникам обручальное
Участники форума «Актуальные проблемы и
Дмитрий Шепелев готов пожертвовать рабочим
Составлен рейтинг худших фильмов лучших режиссеров
Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о
В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов
Сына Бэкхема застали в тату-салоне целующимся с
Катя Жужа пугает подписчиков «бабушкой»
Велогонщик остался жив после остановки сердца во
Эксперты рассказали, какие предметы нельзя долго
Комар подсказал ученым провильную форму
Глава СК Александр Бастрыкин связывает пожар в
Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться
Жителей России научат самолечению
ТОП самых крепких семейных пар российского
Психолог назвал Маргариту Овсянникову
Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале
Ученые из Дании: Витамины ускоряют процесс
Алексей Чайчиц уверен, что мог бы быть неплохим
Ученые объяснили бактериальную опасность от
Сэм Асгари публично признался Бритни Спирс в любви
Анджелина Джоли считает, что для развития детей
Сестра Дмитрия Маликова поразила Instagram
На Ямале жителям предлагают пить воду, которую
Алсу собирается стать матерью в четвёртый раз
Специалисты создают «зеленую авиацию» для
Модель Элизабет Херли удивила фанатов, появившись
В США неизвестный открыл стрельбу в частном
Ученые: Имплантаты уже улучшили память 15 человек
«Комсомольская правда» восстановила работу сайта
Просмотреть все новости