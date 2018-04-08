Обвиненный в похищении детей Андрей Зайцев ответил Юлии Шик
Еще в прошлом году, декабре, в Интернете начала обсуждаться история жительницы Петербурга Юлии Шик. Ею был обвинен муж в похищении их собственных детей, причем произошло все накануне развода. Предполагалось, что он с сыновьями уехал Европу, с целью спрятать их от матери. На сторону мужчины встали полиция и суд. С точки зрения закона, он просто без жены поехал на отдых. Судом так же было предписано, что до факта развода жить с отцом должны оба сына. В защиту женщины активно выступили подписчики Юлии в соцсетях.
Разобраться в ситуации и пообщаться с сторонами конфликта решили журналисты канала ПитерТВ. Необходимо отметить, что муж Юлии Шик Андрей Зайцев молчал, пока на него лились обвинения в СМИ и соцсетях. Наконец мужчина решил выступить в СМИ, впервые рассказав свою версию причин расставания с женой, сообщает Piter.tv.
По словам Андрея, причин две. Главное, его не устраивает отношение к детям, и второе - любовь жены к бесконечным и разнообразным тусовкам. С детьми она не справлялась, что было поводом ее злости, и причиной срываться на них. В результате, все драки и склоки отразились и на отношении между детьми. Что естественно не могло устраивать Андрея.
Желание оставить малышей под своей опекой Андрей не скрывает. Он располагает необходимой жилплощадью и более благоприятными условиями воспитания. Муж Юлии считает, что на страницах соцсетей девушка преувеличила достоинства своего образа, как идеальной матери. Для примера стоит отметить, что в Instagram уже нет компрометирующих ее фото с девишников и веселых тусовок.
Андрей объясняет, что ожидал от Юлии перемен, и она со временем станет более семейным человеком. Но этого не происходило и со временем стало понятно, что ожидания безнадежны и это послужило распаду отношений. Муж просил жену проводить с детьми хотя бы несколько дней в неделю, но она постоянно пропадала с подружкам, то в Москве, то в Сочи, на бесконечных праздниках и днях рождения. Все это время дети были с отцом или его мамой.
Совершенно противоположное видение ситуации у Юлии. Она назвала главной причиной расставания - уход из семьи Андрея. А в отношении посещения клубов уверяет, что с 19 лет забыла туда дорогу. Со слов Юлии, создается ощущение, что муж говорит про нее вещи, которые полностью соответствуют только ему. Посещение тусовок – это были все его привилегии. Она в это время занималась детьми, всегда любила их и была хорошей мамой. Папа приезжал только по воскресеньям, с детьми не оставался ночевать. И вообще, последний год дети жили только с ней.
Как вспоминает Юлия, все началось после расставания с Андреем, когда он решил провести с детьми отпуск. Предупредил ее за месяц о желании съездить с ними в Грецию. Юлия не была против и лично привезла детей в аэропорт. За два дня до этого муж позвонил, сказал, что купил детям билеты. Юлия не только привезла детей, но и лично проводила, вернувшись после домой. А домой уже не попала, так как муж поменял замки, оставив тем самым ее на улице. С этого момента и пошло развитие неприятной истории, взорвавшей соцсети.
Андрей объяснил, что у них это была нормальная практика, когда он ездил на несколько месяцев с детьми за границу, причем ежегодно. Юлию предупредили о предстоящих каникулах, а само обвинение директора музея стрит-арта, да еще и в киднеппинге, прозвучали как шок. По завершению сезона в музее, Андрей располагает временем для поездки, на пару месяцев за границу с детьми. Есть еще причина обвинений, дело в том, что у Юлии уже осенью появилось желание вытрусить с мужа побольше денег, решение этой задачи было приоритетом перед необходимостью заниматься детьми.
Естественно, что молодая мать была напугана отъездом мужа с детьми. Юлия решила начать в Instagram продвижение кампании с хэштегом «Андрей верни детей». Как писала девушка, она страдает без сыновей и хочет их увидеть. Обвинения в сторону мужа были основаны на плохом ухаживании за детьми и содержании, чуть ли не в условиях конюшни. Тысячи людей приняли сторону Юлии Шик. А Андрей в свой адрес и в адрес его семьи услышал ряд оскорбительных комментариев, где звучали и угрозы.
Для примера, им была выложена фотография детей, которая сопровождалась подобными оскорбительными комментариями, а так же угрозами в его адрес. Получается, что все увидели виновника конфликта. Но Андрей Шик сам желает положить конец и разобраться в этой истории, так как не желает превращаться в изверга, что ему совсем не доставляет удовольствие.
Есть признания Юлии, которая не хочет вызывать негатив у людей и не испытывает ненависти к бывшему мужу. Ее желание чаще встречаться с сыновьями, а так же обжаловать решение суда, с которым она не желает соглашаться. Не устраивает ее возможность видеть их всего 2 часа в неделю. Все, что она выложила, относится только к факту недоразумения в суде, когда детей оставили с отцом. На этом основании и появились ее публикации, где она просит, чтобы все было по по-честному.
В настоящее время, по решению суда, дети находятся у отца. Юристами обращается внимание на отсутствие у Юлии постоянного места работы. К тому же, отсутствует у молодой мамы и своя жилплощадь – судом не учитывалась недвижимость, собственник которой ее мама.
Ситуация запутала всех, причем людей, считающихся нейтральными в данной истории. Руководителем благотворительного фонда «Объятие» совершались пытки помочь Юлии, он даже был на ее стороне. Поступило предложение в организации помощи адвоката, но отказалась сама Юлия. Для Романа показалось немного странным такое поведение.
Роман руководит благотворительным фондом «Объятие». Его инициативой было обращение к адвокату, после проведения с ним встречи, адвокат готов был к составлению договора, заявления, на его помощь люди организовали сбор средств. А Юлия слилась, на звонок с просьбой объяснить в чем дело, она ответила, что сейчас нет возможности, так как ждет разрешения на выдачу визы. Это вызвало у всех определенные подозрения в отношении честности девушки.
В настоящее время Андрею и Юлии предстоят судебные разбирательства, а так же психологическая экспертиза и потребуется много сил, для доказательства своей правоты. Каковы ожидаемые супругами результаты в финале истории?
Андрей Зайцев справедливо говорит, что дети находятся у него по решению суда и что все обвинения в краже детей полная ерунда. До финального решения, необходимо проведение психологической экспертизы всех, включая Юлию и дети. Но в текущей ситуации есть определение суда, которое указывается на необходимость проживания детей с отцом. Этим же определением установлен порядок, по которому Юлия должна общаться с детьми и которому беспрекословно следует Андрей.
По словам Юлии, она ждет экспертизу и надеется на честность. Считая детей своими, она захотела пообщаться с ними. Приехал один водитель, чтобы их забрать, после звонка свекрови, она только помахала в окно рукой и не спустилась. Как говорит Юлия детей прячут, делают все возможное, чтобы они не встретилась с ними. Но она планирует идти до конца, пишет по-доброму без цели мщения. Дети должны воспитываться двумя родителями. Главное, чтобы между ними были доброжелательные отношения.
В такой непростой ситуации нельзя забывать родителям о будущем своих детей, а так же психологическом состоянии малышей. Сейчас мальчики в полном порядке, но не известны последствия развития подобного семейного разлада, что будет дальше - никто не знает.
Роман, как представитель благотворительного фонда «Объятие» придерживается стороны детей, которые от этого круговорота грязи. Он посещал не раз детей, они здоровы и счастливы, активно бегают, носятся, как и все дети непоседы. Роман не заметил какого-либо напряжения или дискомфорта.
Никто не говорит, что непонимание между родителями и ситуация в сети Интернет, будут расценены в пользу ситуации. А страдать придется детям. Есть надежда на благоразумность участников конфликта и примирение за столом переговоров. Полный итог истории подведет бракоразводный суд, состоится который уже в период ближайших месяцев.
Разобраться в ситуации и пообщаться с сторонами конфликта решили журналисты канала ПитерТВ. Необходимо отметить, что муж Юлии Шик Андрей Зайцев молчал, пока на него лились обвинения в СМИ и соцсетях. Наконец мужчина решил выступить в СМИ, впервые рассказав свою версию причин расставания с женой, сообщает Piter.tv.
По словам Андрея, причин две. Главное, его не устраивает отношение к детям, и второе - любовь жены к бесконечным и разнообразным тусовкам. С детьми она не справлялась, что было поводом ее злости, и причиной срываться на них. В результате, все драки и склоки отразились и на отношении между детьми. Что естественно не могло устраивать Андрея.
Желание оставить малышей под своей опекой Андрей не скрывает. Он располагает необходимой жилплощадью и более благоприятными условиями воспитания. Муж Юлии считает, что на страницах соцсетей девушка преувеличила достоинства своего образа, как идеальной матери. Для примера стоит отметить, что в Instagram уже нет компрометирующих ее фото с девишников и веселых тусовок.
Андрей объясняет, что ожидал от Юлии перемен, и она со временем станет более семейным человеком. Но этого не происходило и со временем стало понятно, что ожидания безнадежны и это послужило распаду отношений. Муж просил жену проводить с детьми хотя бы несколько дней в неделю, но она постоянно пропадала с подружкам, то в Москве, то в Сочи, на бесконечных праздниках и днях рождения. Все это время дети были с отцом или его мамой.
Совершенно противоположное видение ситуации у Юлии. Она назвала главной причиной расставания - уход из семьи Андрея. А в отношении посещения клубов уверяет, что с 19 лет забыла туда дорогу. Со слов Юлии, создается ощущение, что муж говорит про нее вещи, которые полностью соответствуют только ему. Посещение тусовок – это были все его привилегии. Она в это время занималась детьми, всегда любила их и была хорошей мамой. Папа приезжал только по воскресеньям, с детьми не оставался ночевать. И вообще, последний год дети жили только с ней.
Как вспоминает Юлия, все началось после расставания с Андреем, когда он решил провести с детьми отпуск. Предупредил ее за месяц о желании съездить с ними в Грецию. Юлия не была против и лично привезла детей в аэропорт. За два дня до этого муж позвонил, сказал, что купил детям билеты. Юлия не только привезла детей, но и лично проводила, вернувшись после домой. А домой уже не попала, так как муж поменял замки, оставив тем самым ее на улице. С этого момента и пошло развитие неприятной истории, взорвавшей соцсети.
Андрей объяснил, что у них это была нормальная практика, когда он ездил на несколько месяцев с детьми за границу, причем ежегодно. Юлию предупредили о предстоящих каникулах, а само обвинение директора музея стрит-арта, да еще и в киднеппинге, прозвучали как шок. По завершению сезона в музее, Андрей располагает временем для поездки, на пару месяцев за границу с детьми. Есть еще причина обвинений, дело в том, что у Юлии уже осенью появилось желание вытрусить с мужа побольше денег, решение этой задачи было приоритетом перед необходимостью заниматься детьми.
Естественно, что молодая мать была напугана отъездом мужа с детьми. Юлия решила начать в Instagram продвижение кампании с хэштегом «Андрей верни детей». Как писала девушка, она страдает без сыновей и хочет их увидеть. Обвинения в сторону мужа были основаны на плохом ухаживании за детьми и содержании, чуть ли не в условиях конюшни. Тысячи людей приняли сторону Юлии Шик. А Андрей в свой адрес и в адрес его семьи услышал ряд оскорбительных комментариев, где звучали и угрозы.
Для примера, им была выложена фотография детей, которая сопровождалась подобными оскорбительными комментариями, а так же угрозами в его адрес. Получается, что все увидели виновника конфликта. Но Андрей Шик сам желает положить конец и разобраться в этой истории, так как не желает превращаться в изверга, что ему совсем не доставляет удовольствие.
Есть признания Юлии, которая не хочет вызывать негатив у людей и не испытывает ненависти к бывшему мужу. Ее желание чаще встречаться с сыновьями, а так же обжаловать решение суда, с которым она не желает соглашаться. Не устраивает ее возможность видеть их всего 2 часа в неделю. Все, что она выложила, относится только к факту недоразумения в суде, когда детей оставили с отцом. На этом основании и появились ее публикации, где она просит, чтобы все было по по-честному.
В настоящее время, по решению суда, дети находятся у отца. Юристами обращается внимание на отсутствие у Юлии постоянного места работы. К тому же, отсутствует у молодой мамы и своя жилплощадь – судом не учитывалась недвижимость, собственник которой ее мама.
Ситуация запутала всех, причем людей, считающихся нейтральными в данной истории. Руководителем благотворительного фонда «Объятие» совершались пытки помочь Юлии, он даже был на ее стороне. Поступило предложение в организации помощи адвоката, но отказалась сама Юлия. Для Романа показалось немного странным такое поведение.
Роман руководит благотворительным фондом «Объятие». Его инициативой было обращение к адвокату, после проведения с ним встречи, адвокат готов был к составлению договора, заявления, на его помощь люди организовали сбор средств. А Юлия слилась, на звонок с просьбой объяснить в чем дело, она ответила, что сейчас нет возможности, так как ждет разрешения на выдачу визы. Это вызвало у всех определенные подозрения в отношении честности девушки.
В настоящее время Андрею и Юлии предстоят судебные разбирательства, а так же психологическая экспертиза и потребуется много сил, для доказательства своей правоты. Каковы ожидаемые супругами результаты в финале истории?
Андрей Зайцев справедливо говорит, что дети находятся у него по решению суда и что все обвинения в краже детей полная ерунда. До финального решения, необходимо проведение психологической экспертизы всех, включая Юлию и дети. Но в текущей ситуации есть определение суда, которое указывается на необходимость проживания детей с отцом. Этим же определением установлен порядок, по которому Юлия должна общаться с детьми и которому беспрекословно следует Андрей.
По словам Юлии, она ждет экспертизу и надеется на честность. Считая детей своими, она захотела пообщаться с ними. Приехал один водитель, чтобы их забрать, после звонка свекрови, она только помахала в окно рукой и не спустилась. Как говорит Юлия детей прячут, делают все возможное, чтобы они не встретилась с ними. Но она планирует идти до конца, пишет по-доброму без цели мщения. Дети должны воспитываться двумя родителями. Главное, чтобы между ними были доброжелательные отношения.
В такой непростой ситуации нельзя забывать родителям о будущем своих детей, а так же психологическом состоянии малышей. Сейчас мальчики в полном порядке, но не известны последствия развития подобного семейного разлада, что будет дальше - никто не знает.
Роман, как представитель благотворительного фонда «Объятие» придерживается стороны детей, которые от этого круговорота грязи. Он посещал не раз детей, они здоровы и счастливы, активно бегают, носятся, как и все дети непоседы. Роман не заметил какого-либо напряжения или дискомфорта.
Никто не говорит, что непонимание между родителями и ситуация в сети Интернет, будут расценены в пользу ситуации. А страдать придется детям. Есть надежда на благоразумность участников конфликта и примирение за столом переговоров. Полный итог истории подведет бракоразводный суд, состоится который уже в период ближайших месяцев.
Общество
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:28