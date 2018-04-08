Астронавты NASA зафиксировали на видеокамеру огромный НЛО

Очевидцы отметили, что странный объект имеет округлую форму, огромные размеры, а также окрашен в темный цвет. На данный момент обнаружить НЛО не получилось. Астрономы NASA подчеркивают, что идентифицировать необычный объект необходимо в крайние сроки. Тим Беккерс, администратор канала UFO Today, заявил, что зафиксированный на видео космический аппарат является «Черным принцем», о котором уже давно говорят сотрудники NASA.К слову, первые фотоснимки «Черного принца» были опубликованы около 20 лет назад. Тогда и решили, что обнаруженный феномен – древнейший спутник внеземных цивилизаций. Но у скептиков на этот счет другое мнение. Последние убеждены, что данное явление – часть теплоизоляционного покрытия, утерянного космонавтами в процессе работы на МКС.