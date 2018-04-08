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Астронавты NASA зафиксировали на видеокамеру огромный НЛО

Специалисты NASA зафиксировали в космосе на видеокамеру НЛО огромных размеров. Астронавты уверены, что данный феномен может являться инопланетным спутником «Черный рыцарь».

Астронавты NASA зафиксировали на видеокамеру огромный НЛО


Очевидцы отметили, что странный объект имеет округлую форму, огромные размеры, а также окрашен в темный цвет. На данный момент обнаружить НЛО не получилось. Астрономы NASA подчеркивают, что идентифицировать необычный объект необходимо в крайние сроки. Тим Беккерс, администратор канала UFO Today, заявил, что зафиксированный на видео космический аппарат является «Черным принцем», о котором уже давно говорят сотрудники NASA.



К слову, первые фотоснимки «Черного принца» были опубликованы около 20 лет назад. Тогда и решили, что обнаруженный феномен – древнейший спутник внеземных цивилизаций. Но у скептиков на этот счет другое мнение. Последние убеждены, что данное явление – часть теплоизоляционного покрытия, утерянного космонавтами в процессе работы на МКС.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
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