В Воронеже сфотографировали внедорожник -глубинометр

Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, на которой запечатлён необычный внедорожник LADA 4x4, он отличается отметками на задней стойке. В частности, начиная снизу, и до крыши автомобиля имеется десять отметок глубины.Особенно внимание пользователей привлекли такие надписи, как «Скоро будет мокро» и «Почти Титаник». В комментариях под фотографией отмечается, что такой своеобразный тюнинг выглядит креативно. При этом, кто-то из пользователей заметил, что у автомобиля отсутствует водоподготовка, а это говорит о том, что внедорожник не сможет погрузиться на глубину под отметкой «Русские ни сдаются».Помимо необычной разметке на кузове, внедорожник отличается багажником на крыше, нестандартными колёсными дисками, противотуманными фарами и набором инструментов, предназначенных для преодоления жёсткого бездорожья