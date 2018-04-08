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В Воронеже сфотографировали внедорожник -глубинометр

В городе Воронеже запечатлён внедорожник LADA 4x4, которым можно измерять глубину луж. В социальной сети «Вконтакте» в одном из пабликов выложили фотографию необычной «Нивы», на кузове автомобиля имеются отметки глубины с забавными обозначениями.

В Воронеже сфотографировали внедорожник -глубинометр


Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, на которой запечатлён необычный внедорожник LADA 4x4, он отличается отметками на задней стойке. В частности, начиная снизу, и до крыши автомобиля имеется десять отметок глубины.

Особенно внимание пользователей привлекли такие надписи, как «Скоро будет мокро» и «Почти Титаник». В комментариях под фотографией отмечается, что такой своеобразный тюнинг выглядит креативно. При этом, кто-то из пользователей заметил, что у автомобиля отсутствует водоподготовка, а это говорит о том, что внедорожник не сможет погрузиться на глубину под отметкой «Русские ни сдаются».

Помимо необычной разметке на кузове, внедорожник отличается багажником на крыше, нестандартными колёсными дисками, противотуманными фарами и набором инструментов, предназначенных для преодоления жёсткого бездорожья
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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