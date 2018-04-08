Ученые: Колония королевских пингвинов напоминает модель двумерной жидкости

Такая организация сообщества пингвинов позволяет сохранить целостность семейства, создавая компромисс между одинокой жизнью и обитаем внутри стаи. В период выведения птенцов пингвины располагаются более тесными группами, когда плотность заселения составляет порядка 1,5 птицы на 1 м кв.За пределами колонии пингвины селятся гораздо теснее, создавая плотность в 3 птицы на 1 кв.м. Подобную модель взаимодействия позволяет описать двумерная жидкость, когда движение молекул внутри структуры обусловлено температурными режимами.