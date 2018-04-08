Ученые: Колония королевских пингвинов напоминает модель двумерной жидкости
Международная группа ученых под руководством профессора Ричарда Герума из Университета Эрлангена — Нюрнберга описала колонию королевских пингвинов посредством модели двумерной жидкости, когда животные внутри своего обширного семейства взаимодействуют, как молекулы в жидкостной структуре, информирует журнал Journal of Physics D: Applied Physcis.
Такая организация сообщества пингвинов позволяет сохранить целостность семейства, создавая компромисс между одинокой жизнью и обитаем внутри стаи. В период выведения птенцов пингвины располагаются более тесными группами, когда плотность заселения составляет порядка 1,5 птицы на 1 м кв.
За пределами колонии пингвины селятся гораздо теснее, создавая плотность в 3 птицы на 1 кв.м. Подобную модель взаимодействия позволяет описать двумерная жидкость, когда движение молекул внутри структуры обусловлено температурными режимами.
Такая организация сообщества пингвинов позволяет сохранить целостность семейства, создавая компромисс между одинокой жизнью и обитаем внутри стаи. В период выведения птенцов пингвины располагаются более тесными группами, когда плотность заселения составляет порядка 1,5 птицы на 1 м кв.
За пределами колонии пингвины селятся гораздо теснее, создавая плотность в 3 птицы на 1 кв.м. Подобную модель взаимодействия позволяет описать двумерная жидкость, когда движение молекул внутри структуры обусловлено температурными режимами.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:45