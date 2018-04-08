Министр связи РФ сообщил о скорой блокировке WhatsApp, Viber и Facebook Messenger

Никифором считает, что из-за сильной шумихи вокруг Telegram из виду начали пропадать WhatsApp, Viber и Facebook Messenger, хотя эти сервисы полностью игнорируют все требования Роскомнадзора. Таким образом, в скором времени мессенджеры должны поместить в список заблокированных, поскольку они не предъявили необходимых данных.Также отмечается, что Telegram тоже будет заблокирован, поскольку он все-таки не выполняет требований российского законодательства. По мнению Никифорова, соблюдение законов РФ является основным требованием.