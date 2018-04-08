В весенний период аллергики должны меньше выходить на улицу и соблюдать диету – Медики

Симптомов поллиноза можно избежать, если не гулять днем по парку во время обострения недуга, а после прихода домой нужно сразу промыть нос раствором соли. Также не рекомендуется держать окна открытыми, и нужно надевать очки перед выходом из дома.Врачи разработали диету, где нет шоколада, яиц и цитрусовых. Если соблюдать меры предосторожности, можно избежать негативных последствий аллергии в виде болезней бронхов и легких.