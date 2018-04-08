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В весенний период аллергики должны меньше выходить на улицу и соблюдать диету – Медики

В весенний период аллергики должны меньше выходить на улицу и соблюдать диету. Медики отметили, что такие рекомендации позволят людям избежать приема препаратов.

Симптомов поллиноза можно избежать, если не гулять днем по парку во время обострения недуга, а после прихода домой нужно сразу промыть нос раствором соли. Также не рекомендуется держать окна открытыми, и нужно надевать очки перед выходом из дома.

В весенний период аллергики должны меньше выходить на улицу и соблюдать диету – Медики


Врачи разработали диету, где нет шоколада, яиц и цитрусовых. Если соблюдать меры предосторожности, можно избежать негативных последствий аллергии в виде болезней бронхов и легких.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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