Фрукты с молоком наносят сильный вред поджелудочной железе – Медики
После проведенных исследований медики выяснили, что фрукты с молоком наносят сильный вред поджелудочной железе. Потому их нужно употреблять отдельно от основного рациона питания.
Организму тяжело усваивать такие продукты вместе с другими аналогами, а при сочетании их с молоком внутри возникает настоящая гремучая смесь. Десерты на основе сладких ягод или фруктов просто уничтожают орган, после чего человек мучается от изжоги или тяжести в желудке.
Самыми опасными видами стали бананы, дыня и манго. Они вызывают проблемы ЖКТ и могут стать виновниками развития хронических недугов. Специалисты рекомендуют использовать фрукты во время перекуса и избежать негативных реакций организма.
Организму тяжело усваивать такие продукты вместе с другими аналогами, а при сочетании их с молоком внутри возникает настоящая гремучая смесь. Десерты на основе сладких ягод или фруктов просто уничтожают орган, после чего человек мучается от изжоги или тяжести в желудке.
Самыми опасными видами стали бананы, дыня и манго. Они вызывают проблемы ЖКТ и могут стать виновниками развития хронических недугов. Специалисты рекомендуют использовать фрукты во время перекуса и избежать негативных реакций организма.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40