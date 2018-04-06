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Фрукты с молоком наносят сильный вред поджелудочной железе – Медики

После проведенных исследований медики выяснили, что фрукты с молоком наносят сильный вред поджелудочной железе. Потому их нужно употреблять отдельно от основного рациона питания.

Организму тяжело усваивать такие продукты вместе с другими аналогами, а при сочетании их с молоком внутри возникает настоящая гремучая смесь. Десерты на основе сладких ягод или фруктов просто уничтожают орган, после чего человек мучается от изжоги или тяжести в желудке.

Фрукты с молоком наносят сильный вред поджелудочной железе – Медики


Самыми опасными видами стали бананы, дыня и манго. Они вызывают проблемы ЖКТ и могут стать виновниками развития хронических недугов. Специалисты рекомендуют использовать фрукты во время перекуса и избежать негативных реакций организма.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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