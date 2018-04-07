Китайские поросята заразились смертельной болезнью от летучих мышей

На четырех свинофермах обнаружены факты вспышки заболевания среди свиней, произошло это в период 2016-2017 годов, в Китае, провинция Гуаньдун. У данного недуга симптомы сопровождаются острой диареей и тошнотой. У животных происходит быстрая потеря веса и в итоге они погибают. По общим данным, заболеванию подверглись 24 тысячи свиней, информация из сообщений в Nature.Учеными были приняты меры по определению и предупреждению источников возбудителей этого недуга. Для решения поставленной задачи, специалистами был отсеквенирован метагеном тканей кишечника, взятых у погибших животных. В результате определено, что у части последовательностей обнаружено совпадение с коронавирусом HKU2, его геном был изолирован в 2016 году, а источником его происхождения были подковоносые летучие мыши.Так же отмечено, что выделили этот вирус специалисты из представителей летучих мышей, местом обитания которых была территория неподалеку от свиноферм. Именно здесь, а так же в Гонконге, и зафиксировали вспышку подозрительного заболевания среди свиней. В результате анализов определено, что заразивший свиней вирус на 96-98% совпадает с данными по короновирусу HKU2.Причем ученые уточняют, что от летучих мышей вирус несколько раз передавался свиньям на территории исследуемых свиноферм. Дополнительные исследования показали, что для человека заболевание не несет никакой угрозы.