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Китайские поросята заразились смертельной болезнью от летучих мышей

На основании проведенных исследований ученые выяснили, что гибель нескольких тысяч поросят на действующих свинофермах в Китае вызвана вирусом, который попал в них из-за летучих мышей.

На четырех свинофермах обнаружены факты вспышки заболевания среди свиней, произошло это в период 2016-2017 годов, в Китае, провинция Гуаньдун. У данного недуга симптомы сопровождаются острой диареей и тошнотой. У животных происходит быстрая потеря веса и в итоге они погибают. По общим данным, заболеванию подверглись 24 тысячи свиней, информация из сообщений в Nature.

Китайские поросята заразились смертельной болезнью от летучих мышей


Учеными были приняты меры по определению и предупреждению источников возбудителей этого недуга. Для решения поставленной задачи, специалистами был отсеквенирован метагеном тканей кишечника, взятых у погибших животных. В результате определено, что у части последовательностей обнаружено совпадение с коронавирусом HKU2, его геном был изолирован в 2016 году, а источником его происхождения были подковоносые летучие мыши.

Так же отмечено, что выделили этот вирус специалисты из представителей летучих мышей, местом обитания которых была территория неподалеку от свиноферм. Именно здесь, а так же в Гонконге, и зафиксировали вспышку подозрительного заболевания среди свиней. В результате анализов определено, что заразивший свиней вирус на 96-98% совпадает с данными по короновирусу HKU2.

Причем ученые уточняют, что от летучих мышей вирус несколько раз передавался свиньям на территории исследуемых свиноферм. Дополнительные исследования показали, что для человека заболевание не несет никакой угрозы.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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