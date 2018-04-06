Зрители "Дома-2" считают, Марину Африкантову пора выдать замуж
Зрители "Дома-2" считают, Марину Африкантову давно пора выдать замуж, поскольку её нахождение на проекте перестало оправдывать себя.
Долгое время очаровательная героиня телестройки строит любовь под прицелами телекамер, каждый год теряя возлюбленных, не выдерживающих нахождения на реалити-шоу.
Состоявшиеся пары переходят на новый уровень отношений, вместе уходя за периметр, однако для Африкантовой проект значит куда больше, чем личная жизнь. Зрители уже поняли, что стабильность отношений Марины столь же иллюзорна, как и её искренность.
Это метко заметила Елена Бушина на шоу "Разбор", отметив, что её коллега по проекту меняет половых партнёров с сомнительной регулярностью. Африкантова на это расплакалась и изобразила крайнюю степень удивления.
А вот её критики хорошо знают участницу: когда Роману Капаклы надоест "Дом-2", Марина немного погрустит и переключится на очередного партнёра по шоу.
Зрители считают, героиню пора отправить под венец, иначе она не остепенится до самой старости, которая уже маячит на горизонте, ведь знаменитости, по слухам, уже исполнилось 35 лет.
Ранее телезрители были уверены, что Роман Капаклы за периметром не потянет запросы Марины Африкантовой.
Долгое время очаровательная героиня телестройки строит любовь под прицелами телекамер, каждый год теряя возлюбленных, не выдерживающих нахождения на реалити-шоу.
Состоявшиеся пары переходят на новый уровень отношений, вместе уходя за периметр, однако для Африкантовой проект значит куда больше, чем личная жизнь. Зрители уже поняли, что стабильность отношений Марины столь же иллюзорна, как и её искренность.
Это метко заметила Елена Бушина на шоу "Разбор", отметив, что её коллега по проекту меняет половых партнёров с сомнительной регулярностью. Африкантова на это расплакалась и изобразила крайнюю степень удивления.
А вот её критики хорошо знают участницу: когда Роману Капаклы надоест "Дом-2", Марина немного погрустит и переключится на очередного партнёра по шоу.
Зрители считают, героиню пора отправить под венец, иначе она не остепенится до самой старости, которая уже маячит на горизонте, ведь знаменитости, по слухам, уже исполнилось 35 лет.
Ранее телезрители были уверены, что Роман Капаклы за периметром не потянет запросы Марины Африкантовой.