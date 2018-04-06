Ученые: Свобода воли у людей является иллюзией
Профессор Даниэл Вегнер отметил, что головной мозг управляет поступками людей без их ведома. Потому свобода воли является только иллюзией, дающей ощущение выполненного действия.
В качестве примера ученый привел процессы на спиритическом сеансе, когда люди уверены, что предметы двигают духи. В реальности они сами вращают стол во время движения пальцами и уверены в своих действиях. Также это относится к работе за ПК, когда программа специально нажимала неправильные клавиши. Добровольцы сразу признавались в своих ошибках и даже не обращали внимания на действие машины.
Нарушенное чувство свободы часто встречается у душевнобольных пациентов, рассказывающих истории, не соответствующие действительности. Когда люди говорят монологи, они не подбирают отдельные слова, а уже имеют в голове полную картину текста. Это не мешает изложению мыслей, потому что слушатели не знают, о чем пойдет речь дальше.
В качестве примера ученый привел процессы на спиритическом сеансе, когда люди уверены, что предметы двигают духи. В реальности они сами вращают стол во время движения пальцами и уверены в своих действиях. Также это относится к работе за ПК, когда программа специально нажимала неправильные клавиши. Добровольцы сразу признавались в своих ошибках и даже не обращали внимания на действие машины.
Нарушенное чувство свободы часто встречается у душевнобольных пациентов, рассказывающих истории, не соответствующие действительности. Когда люди говорят монологи, они не подбирают отдельные слова, а уже имеют в голове полную картину текста. Это не мешает изложению мыслей, потому что слушатели не знают, о чем пойдет речь дальше.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30