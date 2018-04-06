Во время посещения аргентинского города Кордова туристка запечатлела на камеру НЛО

Она заметила объект во время просмотра сюжета, потому что тогда его не было видно в небе. Только пролетающие самолеты проносились над районом, однако вместо них в кадре оказался внеземной корабль пришельцев. Сначала удивленная женщина решила, что это просто оптическая иллюзия, но потом изменила свое мнение.Исследователи давно считают город горячей точкой для НЛО, часто замеченными местными жителями возле горы Уриторко. Она обладает особой энергетикой, притягивая к себе странные огни или огненные шары. В исторических документах есть сведения о появлении гуманоидов в древности на этой территории, так что сейчас они возвращаются в привычные места.