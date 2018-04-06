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На МКС доставили мужскую сперму для опытов

На борт международной космической станции доставили мужскую сперму для опытов. Члены экипажа МКС намерены выяснить, как будут себя вести и чувствовать сперматозоиды в условиях невесомости.

На МКС доставили мужскую сперму для опытов


Контейнеры с необходимым биоматериалом уже отправили на борт станции в рамках программы Micro-11. Образцы материала доставила ракета SpaceX, стартовавшая в понедельник. Цель ученых на МКС будет состоять в том, чтобы разморозить сперму, а далее оплодотворить яйцеклетку ею. Процесс оплодотворения и дальнейшего поведения зиготы будут фиксировать, а потом отправят отчет на Землю. Здесь его более детально проанализируют.

Ученые предположили, что в космическом пространстве мужские сперматозоиды более подвижны, нежели на Земле. Вследствие чего процент оплодотворения будет гораздо выше. Ключевой целью специалистов является получение данных на основе эксперимента, благодаря которому можно будет узнать – смогут ли люди рождать потомство, находясь вдали от Голубой планеты на других космических объектах.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:30
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