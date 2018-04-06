Пережившая клиническую смерть девушка, рассказала о загробном мире

Тридцать лет назад, будучи 19-летней девушкой, Лори принимала участие в спортивных соревнованиях по рафтингу. В один момент каким-то образом спортсменка оказалась в ледяной воде и едва не утонула. Спасатели вытащили девушку из воды и оказали необходимую помощь, однако она рассказала, что успела побывать в загробном мире.Последнее, что помнит девушка, свою просьбу: «Боже помоги мне», после чего оказалась в необычном мире. Выйдя из туннеля, Лори оказалась в комнате из белых облаков. Там было три ангела, которые общались с ней телепатически. Главный из них сказал, что ее время не пришло и ей нужно вернуться, однако раз уж она здесь ей покажут кое-что.Ангелы показали Лори книгу, где на страницах она увидела себя и будущего мужа, а также лица их совместных детей.Далее спортсменка почувствовала, что парит вверх. Она увидела огромный водопад, не имеющий ни начала ни конца. Девушка ощутила мир и любовь, а также присутствие своих близких, но не видела их.Свой рассказ американка закончила тем, что случившееся с ней когда-то оказало на нее огромное влияние. Не будучи религиозным человеком, Лори стала совсем иначе относиться ко всему духовному. Также женщина уверовала в наличие других измерений, а жизнь каждого в отдельности человека наделена определенной целью.