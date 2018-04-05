Ученые: Связанные с Х-хромосомой гены объясняют, почему мальчики чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями

У мальчиков и молодых людей чаще развивается синдром невроза дыхания, бронхолегочная дисплазия, вирусный бронхиолит, пневмония, астма. У девочек есть дополнительная копия Х-хромосомы, обогащенная иммунными генами, некоторые из которых играют ключевую роль в развитии респираторных состояний. Метилирование предотвращает чрезмерную активность генов, связанных с X-хромосомой.Исследовательская группа из нескольких учреждений, включающих Национальную систему здравоохранения детей, попыталась охарактеризовать гендерные эпигеномные сигнатуры дыхательных путей человека в раннем детском возрасте с особым вниманием к определению образцов метилирования ДНК Х-хромосомы.«В отделении интенсивной терапии новорожденных мальчики остаются госпитализированными дольше, чем девочки, респираторные заболевания среди них больше распространены. Наша работа дает новое представление о гендерных различиях в риске развития заболеваний дыхательных путей, заранее предопределенных генетикой, – говорит Густаво Нино, доктор медицинских наук, старший автор исследования. – Характеристика ранних сигнатур метилирования дыхательных путей проясняет характер гендерных диспропорций респираторных заболеваний и способствует разработке более персонализированных диагностических и терапевтических методов лечения».Исследователи разработали надежный алгоритм гендерной классификации для генерации сигналов метилирования ДНК. Алгоритм идентифицирует гены, связанные с Х-хромосомами, со значительными различиями в моделях метилирования у мальчиков по сравнению с девочками.«Наши результаты подтверждают, что Х-хромосома содержит важную информацию о генетических различиях, связанных с полом, в разных тканях дыхательных путей, – говорит доктор Нино. – Более подробное знание генетической основы гендерных различий в респираторной системе поможет предсказывать, предотвращать и излечивать респираторные расстройства, которые могут повлиять на пациентов на протяжении всей их жизни».