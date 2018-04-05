Звезда «Офиса» Дженна Фишер выступила на ток-шоу, завернувшись в полотенце

44-летняя американская актриса Дженна Фишер участвовала в знаменитом ток-шоу Джимми Киммела и решила дать интервью ведущему, обернувшись в полотенце.Звезда Голливуда, наиболее известная ролью Пэм Бисли в сериале «Офис», решилась на такой откровенный поступок из-за случившегося перед началом съемок передачи казусом с ее платьем — на нем сломалась застежка.Решение Джеммы предстать перед Джиммом и зрителями в банном полотенце белого цвета стало весьма оригинальным.Актриса призналась, что в необычном для интервью наряде она чувствовала себя комфортно, хотя и психовала из-за того, что пришлось выставить себя в таком виде на обозрение публике.