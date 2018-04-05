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Звезда «Офиса» Дженна Фишер выступила на ток-шоу, завернувшись в полотенце

Актриса Дженна Фишер, прославившаяся благодаря роли в сериале «Офис», выступила на ток-шоу Джимми Киммела, обернувшись в полотенце.
Звезда «Офиса» Дженна Фишер выступила на ток-шоу, завернувшись в полотенце


44-летняя американская актриса Дженна Фишер участвовала в знаменитом ток-шоу Джимми Киммела и решила дать интервью ведущему, обернувшись в полотенце.

Звезда Голливуда, наиболее известная ролью Пэм Бисли в сериале «Офис», решилась на такой откровенный поступок из-за случившегося перед началом съемок передачи казусом с ее платьем — на нем сломалась застежка.

Решение Джеммы предстать перед Джиммом и зрителями в банном полотенце белого цвета стало весьма оригинальным.

Актриса призналась, что в необычном для интервью наряде она чувствовала себя комфортно, хотя и психовала из-за того, что пришлось выставить себя в таком виде на обозрение публике.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:45
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