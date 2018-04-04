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Учёные: Мужчины с бородой склонны к воровству и обману

Британские учёные провели исследование, показавшее общие черты мошенников. Оказалось, что мужчины, носящие бороду, склонны к воровству и обману.

Учёные: Мужчины с бородой склонны к воровству и обману


Учёные установили, что большинству женщин нравятся бородатые мужчины. Сейчас в обществе наблюдается мода среди мужского пола на ношение бород. Однако последние исследования показали, что мужчины, носящие бороду, могут быть опасны. В ходе опроса специалисты выяснили, что 47% мужчин, отпускающих волосы на лице, обманывали своих партнёров. Показатель среди гладковыбритых респондентов составил 20%.

Учёные уличили бородатых мужчин не только в изменах и обмане, но и в воровстве. По данным исследования, 40% мужчин с растительностью на лице совершали кражи, тогда как среди гладковыбритых опрошенных участников этот показатель составил 17%. Специалисты отмечают, что в исследовании были задействованы представители мужского пола различных возрастов и социального положения.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:10
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