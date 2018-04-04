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Российский космонавт показал, как проходят тренировки на беговой дорожке в невесомости

Российский космонавт Антон Шкаплеров показал, как проходят его тренировки на МКС. Занятия на беговой дорожке невозможны без использования дополнительного снаряжения.

Российский космонавт показал, как проходят тренировки на беговой дорожке в невесомости


Российский космонавт опубликовал видео, на котором показал, как проходят тренировки в условиях невесомости на МКС. Беговая дорожка установлена в модуле "Звезда". Перед началом занятий космонавту требуется надеть специальное снаряжение - без ремней в невесомости не побегаешь. Все тренажёры, установленные на МКС, имеют функцию гашения вибрации, так как колебания внутри станции могут привести к нежелательному воздействию на оборудование.

Антон Шкаплеров рассказал, что тренировки являются обязательным занятием для всех космонавтов, находящихся на МКС. Из-за невесомости мышцы человека стремительно атрофируются, поэтому члены экипажа станции должны ежедневно заниматься физическими упражнениями в течение двух часов.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:40
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