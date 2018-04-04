Российский космонавт показал, как проходят тренировки на беговой дорожке в невесомости
Российский космонавт Антон Шкаплеров показал, как проходят его тренировки на МКС. Занятия на беговой дорожке невозможны без использования дополнительного снаряжения.
Российский космонавт опубликовал видео, на котором показал, как проходят тренировки в условиях невесомости на МКС. Беговая дорожка установлена в модуле "Звезда". Перед началом занятий космонавту требуется надеть специальное снаряжение - без ремней в невесомости не побегаешь. Все тренажёры, установленные на МКС, имеют функцию гашения вибрации, так как колебания внутри станции могут привести к нежелательному воздействию на оборудование.
Антон Шкаплеров рассказал, что тренировки являются обязательным занятием для всех космонавтов, находящихся на МКС. Из-за невесомости мышцы человека стремительно атрофируются, поэтому члены экипажа станции должны ежедневно заниматься физическими упражнениями в течение двух часов.
Российский космонавт опубликовал видео, на котором показал, как проходят тренировки в условиях невесомости на МКС. Беговая дорожка установлена в модуле "Звезда". Перед началом занятий космонавту требуется надеть специальное снаряжение - без ремней в невесомости не побегаешь. Все тренажёры, установленные на МКС, имеют функцию гашения вибрации, так как колебания внутри станции могут привести к нежелательному воздействию на оборудование.
Антон Шкаплеров рассказал, что тренировки являются обязательным занятием для всех космонавтов, находящихся на МКС. Из-за невесомости мышцы человека стремительно атрофируются, поэтому члены экипажа станции должны ежедневно заниматься физическими упражнениями в течение двух часов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:40