Учёные: Гравитационные волны образуют чёрные дыры в центре галактики

Учёные сравнительно недавно доказали существование гравитационных волн. Изменение давления воздуха на Земле приводит к выходу наружу звуковых волн. Специалисты применили этот принцип к чёрным дырам. Объекты, образующие двойные системы, во время движения вокруг друг друга изменяют гравитационное поле, что приводит к образованию пространственно-временной ряби.Учёные зафиксировали пять случаев образованию гравитационных волн при слиянии крупных чёрных дыр. Специалисты считают, что волны образуются лишь в том случае, когда сливающиеся объекты находятся на очень близких орбитах. Кроме того, непосредственное влияние на процесс оказывает местоположение чёрных дыр. Вероятнее всего, волны образовывают дыры, находящиеся в центре галактики.