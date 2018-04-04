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Учёные: Гравитационные волны образуют чёрные дыры в центре галактики

Учёные из Ливерпульского университета провели исследование гравитационных волн. Оказалось, что пространственно-временную рябь образовывают чёрные дыры, которые находятся в центре галактики.

Учёные: Гравитационные волны образуют чёрные дыры в центре галактики


Учёные сравнительно недавно доказали существование гравитационных волн. Изменение давления воздуха на Земле приводит к выходу наружу звуковых волн. Специалисты применили этот принцип к чёрным дырам. Объекты, образующие двойные системы, во время движения вокруг друг друга изменяют гравитационное поле, что приводит к образованию пространственно-временной ряби.

Учёные зафиксировали пять случаев образованию гравитационных волн при слиянии крупных чёрных дыр. Специалисты считают, что волны образуются лишь в том случае, когда сливающиеся объекты находятся на очень близких орбитах. Кроме того, непосредственное влияние на процесс оказывает местоположение чёрных дыр. Вероятнее всего, волны образовывают дыры, находящиеся в центре галактики.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:10
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