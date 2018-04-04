Некоторые виды пауков научились определять погоду

Пауки используют свою паутину для разных целей, однако некоторые из них плетут их в форме "парусов", чтобы иметь возможность передвигаться по воздуху. Биологи решили изучить пауков-бокоходов из рода Xysticus, поместив их в специальную аэродинамическую трубу, в которой одновременно контролировали скорость ветра и температуру. После этого они собрали сведения о поведении пауков в зависимости от тех или иных условий.В результате выяснилось, что пауки плетут паруса не в любой момент времени, а только тогда, когда ветер теплый и дует не быстрее трех метров в секунду. Чтобы определить параметры ветра, пауки поднимают на короткий промежуток времени одну или две ноги, а затем уже принимают решение о полете.