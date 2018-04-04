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Некоторые виды пауков научились определять погоду

Ученые решили заняться изучением пауков-воздухоплавателей, которые плетут паутину таким образом, чтобы с ее помощью путешествовать по воздуху. Выяснилось, что такие пауки способны определять удобную для себя погоду.

Некоторые виды пауков научились определять погоду


Пауки используют свою паутину для разных целей, однако некоторые из них плетут их в форме "парусов", чтобы иметь возможность передвигаться по воздуху. Биологи решили изучить пауков-бокоходов из рода Xysticus, поместив их в специальную аэродинамическую трубу, в которой одновременно контролировали скорость ветра и температуру. После этого они собрали сведения о поведении пауков в зависимости от тех или иных условий.

В результате выяснилось, что пауки плетут паруса не в любой момент времени, а только тогда, когда ветер теплый и дует не быстрее трех метров в секунду. Чтобы определить параметры ветра, пауки поднимают на короткий промежуток времени одну или две ноги, а затем уже принимают решение о полете.
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В мире / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 08:15
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