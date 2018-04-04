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Учеными определена возможность противовоспалительных молекул влиять на память

В результате исследований, ученые ИТЭБ РАН выяснили, что особенности противовоспалительных молекул могут повлиять на улучшение когнитивных способностей и работу памяти в целом. Целью авторов проекта было определение влияния веществ в мозге на нейроны больного.

Организм пациента активно вырабатывает цитокины при обнаружении воспаления, они представлены молекулами небольшого размера. Основная их функция - обеспечение передачи соответствующих сигналов между активными клетками. В их составе действуют элементы, которые препятствуют процессам развития недуга.
Учеными определена возможность противовоспалительных молекул влиять на память


Как предположили научные работники, значительно улучшить когнитивные способности могут противовоспалительные компоненты. Изучение проводили по наблюдениям за цитокином фактора роста - бета (ТФР-бета), его способностям воздействовать на память. В основном, присутствие данного вещества наблюдается раковых клетках. Есть так же ингибитор SB431542, действующий как блокировка при их увеличении.

Ученые вводили эксперименты с крысами, в мозг которых вводили данные элементы и в последующем наблюдали, как могут запоминать животные электроболевые раздражения. Экспертами была смоделирована ситуация, где предполагалось специальное место, где грызуны испытывали боль и как в последующем они запоминали эту территорию.

С использованием ингибитора SB431542, специалистами были отмечены признаки значительного ухудшения памяти, так как данным компонентом подавлялись цитокины. С другой стороны, противовоспалительными молекулами повышались способности обучения и повышался интеллектуальный уровень.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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