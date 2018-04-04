Учеными определена возможность противовоспалительных молекул влиять на память

Организм пациента активно вырабатывает цитокины при обнаружении воспаления, они представлены молекулами небольшого размера. Основная их функция - обеспечение передачи соответствующих сигналов между активными клетками. В их составе действуют элементы, которые препятствуют процессам развития недуга.Как предположили научные работники, значительно улучшить когнитивные способности могут противовоспалительные компоненты. Изучение проводили по наблюдениям за цитокином фактора роста - бета (ТФР-бета), его способностям воздействовать на память. В основном, присутствие данного вещества наблюдается раковых клетках. Есть так же ингибитор SB431542, действующий как блокировка при их увеличении.Ученые вводили эксперименты с крысами, в мозг которых вводили данные элементы и в последующем наблюдали, как могут запоминать животные электроболевые раздражения. Экспертами была смоделирована ситуация, где предполагалось специальное место, где грызуны испытывали боль и как в последующем они запоминали эту территорию.С использованием ингибитора SB431542, специалистами были отмечены признаки значительного ухудшения памяти, так как данным компонентом подавлялись цитокины. С другой стороны, противовоспалительными молекулами повышались способности обучения и повышался интеллектуальный уровень.