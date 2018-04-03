АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Ученые создали изображение струйного образования черных дыр в ядре радиогалактики

Международная команда исследователей с беспрецедентной точностью визуализировала формообразующие струи плазмы из массивной черной дыры. Радиоизображения, сделанные с помощью телескопов в космосе и на Земле, уловили струйную структуру размером пару сотен радиусов черной дыры или на 12 световых дней от точки ее начала.
Ученые создали изображение струйного образования черных дыр в ядре радиогалактики


В центрах всех массивных галактик есть черные дыры весом в несколько миллиардов раз больше массы Солнца. Некоторые из них выбрасывают эффектные струи плазменных потоков, близких к скорости света, которые могут простираться далеко за пределы галактики-хозяина. Процесс формирования этих струй все еще остается тайной.

Международная команда исследователей из восьми разных стран сделала снимки струи черной дыры в центре гигантской галактики NGC 1275, также известной как радиоисточник Perseus A или 3C 84, с ультравысоким угловым разрешением. Ученые смогли изучить струйную структуру в 10 раз ближе к черной дыре галактики NGC 1275, чем раньше с использованием наземных инструментов. На изображении видны детали зоны формирования струи.

«Результат был неожиданным. Оказалось, что наблюдаемая ширина струи значительно больше, чем предполагалось», – объясняет профессор Габриэле Джованнини из Итальянского Национального института астрофизики, ведущий автор статьи, опубликованной на этой неделе в Nature Astronomy.

«…по крайней мере внешняя часть струи запускается с аккреционного диска, окружающего черную дыру. Результаты нашего исследования еще не фальсифицируют текущие модели, где струи запускаются из эргосферы, но, надеюсь, дают теоретикам представление о реактивной структуре, близкой к месту запуска, и подсказывают, как правильно разрабатывать модели», – добавляет доктор Туомас Саволайнен из Университета Аалто в Финляндии, руководитель программы, создавшей изображения.

Исследователи также обнаружили, что структура струи в NGC 1275 значительно отличается от струи соседней галактики Messier 87. Ученые считают, что это связано с их разницей в возрасте. «Струя NGC 1275 начала проявляться чуть более десяти лет назад и в настоящее время продолжает формироваться, что дает уникальную возможность проследить за очень ранним ростом струи черных дыр», – говорит профессор Масанори Накамура из Академии Синики, расположенной на Тайване.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 21:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яндекс.Браузер получил функцию менеджера паролей
Исследователи разработали нанонити для хранения
Археологи нашли византийские монеты в древней
Археологи нашли дырявый ботинок древнего человека
В Сети появились рендеры HTC U12+
Титул «Мисс фитнес-бикини» завоевала многодетная
Ученые создали изображение струйного образования
Трек Крида «Миллион алых роз» возглавил рейтинг
СМИ: Анджелина Джоли хочет увести Итана Хоука из
Лолита рассказала общественности о прелюбодеяниях
На МКС заменят принтер возрастом 17 лет на новую
У Шэрон Стоун не намечается свадьбы в ближайшее
На тестах замечен "заряженный" седан KIA Cerato GT
Шэрон Стоун поразила Интернет откровенным снимком
Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения
Марина Африкантова выиграла кольцо за миллион
Ученые поведали, как победить икоту
Ученые разработали исцеляющую ранения повязку
Макароны за счет низкого гликемического индекса
Геолог сообщил о приближающемся апокалипсисе
Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Google оформила патент на ноутбук с двумя
Ученые зарегистрировали загадочные вспышки из
Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности
Состоялся анонс бюджетного смартфона Panasonic
Виктория Романец готова показать всем
Кроссовер Hyundai Santa Fe XL 2019 впервые
В России выбрали города для тестирования
Алеся Клочко за призыв отстреливать бездомных
Xiaomi представила собственного голосового
Просмотреть все новости