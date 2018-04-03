Ученые создали изображение струйного образования черных дыр в ядре радиогалактики

В центрах всех массивных галактик есть черные дыры весом в несколько миллиардов раз больше массы Солнца. Некоторые из них выбрасывают эффектные струи плазменных потоков, близких к скорости света, которые могут простираться далеко за пределы галактики-хозяина. Процесс формирования этих струй все еще остается тайной.Международная команда исследователей из восьми разных стран сделала снимки струи черной дыры в центре гигантской галактики NGC 1275, также известной как радиоисточник Perseus A или 3C 84, с ультравысоким угловым разрешением. Ученые смогли изучить струйную структуру в 10 раз ближе к черной дыре галактики NGC 1275, чем раньше с использованием наземных инструментов. На изображении видны детали зоны формирования струи.«Результат был неожиданным. Оказалось, что наблюдаемая ширина струи значительно больше, чем предполагалось», – объясняет профессор Габриэле Джованнини из Итальянского Национального института астрофизики, ведущий автор статьи, опубликованной на этой неделе в Nature Astronomy.«…по крайней мере внешняя часть струи запускается с аккреционного диска, окружающего черную дыру. Результаты нашего исследования еще не фальсифицируют текущие модели, где струи запускаются из эргосферы, но, надеюсь, дают теоретикам представление о реактивной структуре, близкой к месту запуска, и подсказывают, как правильно разрабатывать модели», – добавляет доктор Туомас Саволайнен из Университета Аалто в Финляндии, руководитель программы, создавшей изображения.Исследователи также обнаружили, что структура струи в NGC 1275 значительно отличается от струи соседней галактики Messier 87. Ученые считают, что это связано с их разницей в возрасте. «Струя NGC 1275 начала проявляться чуть более десяти лет назад и в настоящее время продолжает формироваться, что дает уникальную возможность проследить за очень ранним ростом струи черных дыр», – говорит профессор Масанори Накамура из Академии Синики, расположенной на Тайване.