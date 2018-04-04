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Учёные: Генетика ребёнка меняется из-за количества объятий близких людей

Ученые из Университета Канады провели исследование и заявили, что генетика ребенка зависит от количества общения и прикосновений к нему. Они утверждают, что чем больше родных людей окружают малыша и уделяют ему внимания, тем больше вероятность того, что это повлияет на его развитие, на молекулярном уровне.

Ученые доказали, что забота семьи не только положительно сказывается на ощущении тепла и уюта, но также благоприятно влияет на психику малыша и всех членов семьи. Исследование проводилось год назад, но результаты были опубликованы только сейчас. Специалисты сделали акцент на том, что изменения генов ребенка зависит от общения с родными и этот процесс длиться на протяжении многих лет.
Учёные: Генетика ребёнка меняется из-за количества объятий близких людей

Ученые из Канады объяснили, что их исследование помогло понять, как именно прикосновения влияют на ребенка. Во время исследования специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 94 ребенка и их родители, которые должны были записывать все тактильные контакты и отношения со своими детьми. Спустя 4,5 года у детей взяли образцы ДНК, оказалось, что результаты у тех детей, которых обнимали часто и у тех, которых обнимали редко, разные. Ученые убеждены, что дети, к которым прикасаются редко, развиваются намного медленнее, но данное предположение еще нужно доказать.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 04:00
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