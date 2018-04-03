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Археологи нашли дырявый ботинок древнего человека

Археологи из Цюриха во время раскопок в северной части Швейцарии обнаружили ботинок, которому было более пяти тысяч лет. Исследователи заявили, что подобные артефакты это большая редкость.

Во время исследования стало известно, что ботинок создан из лыка и по внешнему виду похож на лапоть, скорее всего обувь была сильно поношена, так как на пятке обнаружили дырку. Размер ботинка составляет 26 см, что соответствует сороковому размеру ноги.
Археологи нашли дырявый ботинок древнего человека

Опираясь на все полученные данные, исследователи сделали вывод, что находка принадлежала взрослому мужчине и что в доисторические времена для создания обуви использовали ленты из лыка толщиной в 0,5 см. Учитывая, что почти все вещи доисторического периода были очень хрупкими, так как создавались из растительного материала, археологи считают такую находку чудом, особенно потому что раскопки проводились в озере на глубине 3,5 метров.

Ранее в озере уже находили артефакты, и было установлено, что они принадлежали общине под названием Мау, но спустя 200 лет исследований стало известно, что на данной территории проживало как минимум три культуры.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 22:15
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