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Ученые поведали, как победить икоту

Ученые рассказали касательно способов, благодаря которым можно преодолеть икоту. Для многих людей она представляет лишь временное неудобство, однако есть и те люди, для которых данное состояние это реальная проблема.

Ученые поведали, как победить икоту

В единичных случаях икота может продолжаться от двух до нескольких дней. В прошедшем году было зафиксировано двадцать две тысячи таких случаев. Икота указывает на серьёзную медицинскую проблему. Если икота длится более чем два дня, стоит обратиться к доктору. Основной причины появления этого состояния нет, но иногда оно появляется из-за волнения, стресса, после употребления большого количества спиртных напитков или же переедания.

Победить икоту можно с помощью скрученной бумаги, для этого следует в неё дышать. Также можно поднять колени к груди, при этом наклониться вперёд. По словам ученых, победить икоту также может сахар. Ещё можно укусить лимон и запить его холодной водой.
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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