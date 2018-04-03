Ученые поведали, как победить икоту

В единичных случаях икота может продолжаться от двух до нескольких дней. В прошедшем году было зафиксировано двадцать две тысячи таких случаев. Икота указывает на серьёзную медицинскую проблему. Если икота длится более чем два дня, стоит обратиться к доктору. Основной причины появления этого состояния нет, но иногда оно появляется из-за волнения, стресса, после употребления большого количества спиртных напитков или же переедания.Победить икоту можно с помощью скрученной бумаги, для этого следует в неё дышать. Также можно поднять колени к груди, при этом наклониться вперёд. По словам ученых, победить икоту также может сахар. Ещё можно укусить лимон и запить его холодной водой.