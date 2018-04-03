Макароны за счет низкого гликемического индекса могут быть частью диеты

В макаронных изделиях низкий гликемический индекс, и поэтому они вызывают меньшее повышение сахара в крови, нежели продукты у которых высокий гликемический индекс. Исследователи провели метаанализ и систематический обзор данных, полученных в результате соответствующих исследований. В тридцати испытаниях участвовало 2 500 человек, использующих в качестве диетической пищи макароны. В течение 12 недель участники потеряли около одного килограмма. Учёные доказали, что при употреблении макарон люди не поправляются.Диетологи уточняют, что макаронные изделия в составе иных диет могут приводить к противоположным результатам. Очень важно сочетать их только с пищей, которая имеет низкий гликемический индекс.