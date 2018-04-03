Ученые разработали исцеляющую ранения повязку
Ученые из Техасского аграрно-технического университета создали исцеляющую ранения повязку. Новая разработка специалистов поможет оказать оперативную помощь в случае необходимости. Они заявляют, что наногелевая повязка способна остановить кровь, а также вводить медикаменты в организм больного.
Исцеляющая повязка представляет собой наноматериал, созданный на основе простого загустителя теста, который по сути является глиной. Со слов специалистов, инъекционные гидрогели – это перспективный материал, который необходим для того, чтобы достичь гемостаза при каких-либо внутренних повреждениях. Идеальная исцеляющая повязка должна затвердеть после того, как будет введена инъекция в область раны, а в дальнейшем способствовать ее заживлению.
Для создания такой повязки, ученые использовали обычный загуститель из морских водорослей Chondrus crispus. Гидрогель состоит из сульфатных полисахаридов линейной структуры. Данный материал используется в Ирландии в качестве пищевой добавки. Сам загуститель является трехмерной полимерной сетью, набухающей от воды.
Исцеляющая повязка представляет собой наноматериал, созданный на основе простого загустителя теста, который по сути является глиной. Со слов специалистов, инъекционные гидрогели – это перспективный материал, который необходим для того, чтобы достичь гемостаза при каких-либо внутренних повреждениях. Идеальная исцеляющая повязка должна затвердеть после того, как будет введена инъекция в область раны, а в дальнейшем способствовать ее заживлению.
Для создания такой повязки, ученые использовали обычный загуститель из морских водорослей Chondrus crispus. Гидрогель состоит из сульфатных полисахаридов линейной структуры. Данный материал используется в Ирландии в качестве пищевой добавки. Сам загуститель является трехмерной полимерной сетью, набухающей от воды.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:50