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Ученые разработали исцеляющую ранения повязку

Ученые из Техасского аграрно-технического университета создали исцеляющую ранения повязку. Новая разработка специалистов поможет оказать оперативную помощь в случае необходимости. Они заявляют, что наногелевая повязка способна остановить кровь, а также вводить медикаменты в организм больного.

Ученые разработали исцеляющую ранения повязку


Исцеляющая повязка представляет собой наноматериал, созданный на основе простого загустителя теста, который по сути является глиной. Со слов специалистов, инъекционные гидрогели – это перспективный материал, который необходим для того, чтобы достичь гемостаза при каких-либо внутренних повреждениях. Идеальная исцеляющая повязка должна затвердеть после того, как будет введена инъекция в область раны, а в дальнейшем способствовать ее заживлению.

Для создания такой повязки, ученые использовали обычный загуститель из морских водорослей Chondrus crispus. Гидрогель состоит из сульфатных полисахаридов линейной структуры. Данный материал используется в Ирландии в качестве пищевой добавки. Сам загуститель является трехмерной полимерной сетью, набухающей от воды.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:50
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