Ученые разработали исцеляющую ранения повязку

Исцеляющая повязка представляет собой наноматериал, созданный на основе простого загустителя теста, который по сути является глиной. Со слов специалистов, инъекционные гидрогели – это перспективный материал, который необходим для того, чтобы достичь гемостаза при каких-либо внутренних повреждениях. Идеальная исцеляющая повязка должна затвердеть после того, как будет введена инъекция в область раны, а в дальнейшем способствовать ее заживлению.Для создания такой повязки, ученые использовали обычный загуститель из морских водорослей Chondrus crispus. Гидрогель состоит из сульфатных полисахаридов линейной структуры. Данный материал используется в Ирландии в качестве пищевой добавки. Сам загуститель является трехмерной полимерной сетью, набухающей от воды.