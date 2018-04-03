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Ученые: Разговорный и письменный языки задействуют в мозге одни и те же нейронные механизмы

Различия между письменным и разговорным языками значительны, но команда исследователей выяснила, что весьма схожими остаются основные нейронные процессы, используемые для создания сложных выражений.
Ученые: Разговорный и письменный языки задействуют в мозге одни и те же нейронные механизмы


«Данное исследование впервые показывает, что, несмотря на очевидные физические различия в том, как человек создает и осмысливает письменный и устный языки, нейронная синхронизация и локализация планирования фраз сопоставимы между американским жестовым языком и английским языком», – объясняет ведущий автор Эсти Бланко-Элорриета, докторант кафедры психологии Нью-Йоркского университета и Института Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Исследование появилось в последнем выпуске журнала Scientific Reports.

«Хотя есть много оснований полагать, что письменный и разговорный языки нейробиологически должны быть очень похожи, доказательства наличия сходств расчетов на этом уровне все еще ярко демонстрируют фундаментальное ядро человеческого языка», – добавляет старший автор Лиина Пылканен, профессор Отдела лингвистики и департамента психологии Нью-Йоркского университета.

Ученые изучили производство множественных двухсловных фраз на Американском сигнальном языке (ASL) его глухими пользователями, проживающих в Нью-Йорке и в округе, и жителями Абу-Даби, говорящими на английском языке.

Обе группы людей просматривали одни и те же снимки и называли их семантически идентичными выражениями. Для оценки неврологической активности исследуемых субъектов во время эксперимента, ученые использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ) – метод, который отображает нейронную активность, регистрируя производимыми нашим мозгом магнитные поля.

Фразовое построение обеих групп испытуемых задействовали одни и те же части мозга с аналогичным временным отрезком, несмотря на различные лингвистические артикуляторы.

Исследователи отмечают, что нейробиологическое сходство между знаками и речью выходит за рамки более сложных процессов – одни и те же части мозга одновременно используются для конкретного вычисления комбинирования слов или знаков в более сложных выражениях.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 13:43
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