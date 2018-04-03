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Дмитрий Таганов: Что происходит с ценами на новостройки накануне отмены долевого строительства

В настоящее время повышать цены на квартиры застройщики не будут, считают девелоперы. Потому что найдена "золотая середина" стоимости жилья, по словам Дмитрия Таганова, главы центра ИНКОМ-Недвижимость. Однако этот процесс может быть прерван дальнейшим снижением уровня жизни населения, считают экономисты.

В России с 1 июля стройкомпании обяжут иметь на своем счету в уполномоченном властью банке не меньше 10% средств от стоимости строительства жилого дома или комплекса. При этом собственные финансовые средства не должны быть менее 10% от всего объема вложений. Девелопер одновременно лишается права задействовать займы посторонних инвесторов помимо целевого кредита.

Дмитрий Таганов: Что происходит с ценами на новостройки накануне отмены долевого строительства


По наблюдению девелоперов, в настоящее время растет спрос, а вот предложение падает из-за сокращения строительства. В результате, начинает повышаться цена на жилье не только в столице, но и в регионах. Из-за этого часть застройщиков снизили размеры скидок, а другие их отменили - об этом сообщил Дмитрий Таганов, глава аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость .
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:20
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