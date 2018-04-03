Джон Маттонис: биткоин — иголка, которая проткнет пузырь спекуляций на фондовом рынке

Исполнительный директор фонда Фонда биткоина Джон Маттонис считает, спекулянты фондового рынка создали очередной финансовый пузырь из необеспеченных реальной стоимостью ценных бумаг. Причем в этом им помогают правительства ведущих держав мира, так как Центробанки поддерживают это положение. Информация об этом была распространена ведущим изданием США Business Insider, рассказал специалист в области истории создания криптовалюты и блокчейна Валерий Кругов в своем интервью эксперту крипторынка Светлане Лобаревой из компании business.bitclubproject.info 2 апреля.Такое положение сложилось сравнительно недавно, с началом стабилизации экономики ведущей экономической державы мира, когда Дональд Трамп стал активнее поддерживать национальную экономику за счет снижения налогового бремени для крупных компаний. Одновременно он разрешил добывать сланцевые углеводороды, что увеличило поступление в бюджет денежных средств, считает финансовый консультант Валерий Кругов. Из-за этого экономика видоменяется, уходя от легальных, феатных валют, управляемых центробанкам, в сторону децентрализованных монет вроде bitcoin - продолжил Кругов, отвечая на вопросы эксперта.