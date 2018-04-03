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Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин

Согласно проведенным исследованиям ученых из Университета Линдса, организм женщин не будет подвержен возможности онкологического заболевания в области дистального отдела прямой кишки, при отказе от использования в своем рационе красного мяса.

Британскими учеными основаны свои утверждения на результатах исследований 30 тысяч женщин. Работа была нацелена на подтверждение и убеждение в достоверности информации, относительно существующих связей при заболевании области дистального отдела прямой кишки и потребления продуктов животного происхождения. Причем в экспериментах принимали участие женщины, которые были вегетарианцами, а так же предпочитающими мясную пищу.
Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин


Колоректальным раком, по частоте своего возникновения, занимается второе место. Основываясь на этом факте, специалистами принято решение разобраться, какие виды продуктов провоцируют и влияют на частоту появления. Оказывается, при условии прекращения употребления красного мяса в пищу, все риски, провоцирующие расположение к заболеванию, становятся значительно меньше.

Проблема не заключается в одном только мясе, на образование рака прямой кишки влияют и другие неблагоприятные факторы. Из них особо отмечается злоупотребление спиртными напитками, табакокурение, а также проявление воспалительных процессов в рассматриваемых участках тела.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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