Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин

Британскими учеными основаны свои утверждения на результатах исследований 30 тысяч женщин. Работа была нацелена на подтверждение и убеждение в достоверности информации, относительно существующих связей при заболевании области дистального отдела прямой кишки и потребления продуктов животного происхождения. Причем в экспериментах принимали участие женщины, которые были вегетарианцами, а так же предпочитающими мясную пищу.Колоректальным раком, по частоте своего возникновения, занимается второе место. Основываясь на этом факте, специалистами принято решение разобраться, какие виды продуктов провоцируют и влияют на частоту появления. Оказывается, при условии прекращения употребления красного мяса в пищу, все риски, провоцирующие расположение к заболеванию, становятся значительно меньше.Проблема не заключается в одном только мясе, на образование рака прямой кишки влияют и другие неблагоприятные факторы. Из них особо отмечается злоупотребление спиртными напитками, табакокурение, а также проявление воспалительных процессов в рассматриваемых участках тела.