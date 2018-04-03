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Ученые: Шоколад может продлить жизнь людей

Ученые постоянно рассказывают о полезных свойствах шоколада, но оказалось, что он не только позитивно влияет на организм, но и помогает продлить жизнь. Диетолог из Великобритании Роб Хобсон утверждает, что шоколад – это идеальный продукт для достижения долголетия.

Дело в том, что какао, основной продукт, находящийся в шоколаде, не только способствует выработке гормона, отвечающего за удовольствие, известный как дофамин, но и обладает свойствами, которые есть в дорогих витаминах.
Ученые: Шоколад может продлить жизнь людей

Роб Хобсон рассказал, что в какао содержится множество минералов и других полезных веществ, например магний, благодаря которым кости остаются крепкими на протяжении многих лет. Также какао хорошо сказывается на мышцах и процессе обновления клеток.

Кроме того, в какао содержится больше всего антиоксидантов и свойств, способных повысить уровень фенилэтиламина, который является основой для всех нейромедиаторов. Уровень этого вещества связан с наличием острого ума и способностью, как можно дольше сохранить когнитивные способности на высоком уровне, тем самым продлить «молодость» мозга.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:15
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