Равномерно проводящий тепло пластик прошел успешные испытания
Массачусетским технологическим институтом завершена разработка полимерного материала, способного значительно эффективнее рассеивать тепло. Результаты работы специалистов, превзошли все показатели, существующие на сегодняшнем рынке.
Как рассказали инженеры, обычными полимерами не проводится электричество и тепло, но на этапах развития электрополимеров, технологии способствовали производству гибких биосенсоров и дисплеев. Ученые предполагают, что свойства нового полимера пригодятся при использовании в моделях корпусов многочисленных электронных устройств и приборов. Сама новая технология по производству состава нового материала основана на преимуществах осаждение паров при окислительно-химических реакциях.
Такие реакции образуют пленку, ее структура целиком состоит из слоев жестких цепочек. Благодаря опытам, получены образцы материала, считающиеся крупными на данных этапах внедрения. Достаточно и полученного размера, равного примерно 2 квадратных сантиметра. Не смотря ни на что, полученными образцами тепло проводилось в 10 раз лучше, чем это свойственно обычным полимерам.
У данного материала уже есть применение в будущем, он идеально подходит для создания не только органических полевых транзисторов и светодиодов, но и солнечных батарей. Учеными планируется довести разработку нового материала до масштабов промышленного производства.
Как рассказали инженеры, обычными полимерами не проводится электричество и тепло, но на этапах развития электрополимеров, технологии способствовали производству гибких биосенсоров и дисплеев. Ученые предполагают, что свойства нового полимера пригодятся при использовании в моделях корпусов многочисленных электронных устройств и приборов. Сама новая технология по производству состава нового материала основана на преимуществах осаждение паров при окислительно-химических реакциях.
Такие реакции образуют пленку, ее структура целиком состоит из слоев жестких цепочек. Благодаря опытам, получены образцы материала, считающиеся крупными на данных этапах внедрения. Достаточно и полученного размера, равного примерно 2 квадратных сантиметра. Не смотря ни на что, полученными образцами тепло проводилось в 10 раз лучше, чем это свойственно обычным полимерам.
У данного материала уже есть применение в будущем, он идеально подходит для создания не только органических полевых транзисторов и светодиодов, но и солнечных батарей. Учеными планируется довести разработку нового материала до масштабов промышленного производства.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45