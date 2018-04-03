АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Равномерно проводящий тепло пластик прошел успешные испытания

Массачусетским технологическим институтом завершена разработка полимерного материала, способного значительно эффективнее рассеивать тепло. Результаты работы специалистов, превзошли все показатели, существующие на сегодняшнем рынке.

Как рассказали инженеры, обычными полимерами не проводится электричество и тепло, но на этапах развития электрополимеров, технологии способствовали производству гибких биосенсоров и дисплеев. Ученые предполагают, что свойства нового полимера пригодятся при использовании в моделях корпусов многочисленных электронных устройств и приборов. Сама новая технология по производству состава нового материала основана на преимуществах осаждение паров при окислительно-химических реакциях.
Равномерно проводящий тепло пластик прошел успешные испытания


Такие реакции образуют пленку, ее структура целиком состоит из слоев жестких цепочек. Благодаря опытам, получены образцы материала, считающиеся крупными на данных этапах внедрения. Достаточно и полученного размера, равного примерно 2 квадратных сантиметра. Не смотря ни на что, полученными образцами тепло проводилось в 10 раз лучше, чем это свойственно обычным полимерам.

У данного материала уже есть применение в будущем, он идеально подходит для создания не только органических полевых транзисторов и светодиодов, но и солнечных батарей. Учеными планируется довести разработку нового материала до масштабов промышленного производства.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Равномерно проводящий тепло пластик прошел
Марина Африкантова победила в очередном этапе
Ученые: Замена магнитных полюсов Земли приведет к
Huawei презентовала Honor 7A с ценником 126
Samsung готовит к презентации смартфон Galaxy J7
В Салехарде стая собак напала на ребенка
Представлен мини-компьютер Shuttle DL10J с
В Сеть просочились подробные данные о смартфоне
РКК «Энергия» передала в «Роскосмос» доработанный
Ученые нашли способ вылечить задержку умственного
Компактный термоядерный реактор прошел стадию
Палеонтологи обнаружили ящерицу с двумя теменными
Ученые определили место происхождения устойчивой
В Саратове обрушился 4-этажный дом
Исследование NASA HOSTS помогает астрономам
В Бахрейне нашли самое крупное за всю историю
Астробиолог обнаружил доказательство микробного
Британские ученые предложили способ удаления
В Сети появились подробные технические параметры
NASA и ESA тестируют свои парашюты для
Белых медведей проверят на ядовитые химические
Илон Маск 1 апреля в шутку объявил о банкротстве
На TENAA появился новый смартфон Vivo Y71
Покупать детские товары в онлайн-магазинах станет
AliExpress предлагает двухдневную скидку на
Даже ДНК, не кодирующая гены, может вызывать рак,
Сегодня SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9
Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым
Названа дата презентации нового смартфона Nubia
Таджикистан ввел запрет на полеты четырех
Просмотреть все новости