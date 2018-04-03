РКК «Энергия» передала в «Роскосмос» доработанный эскиз ракеты-носителя «Союз-5»

Стоит напомнить, что ранее от представителей корпорации поступила информация о том, что проект уже приходил на оценку инженерам «Роскосмос», но в тот раз проектную документацию было отправлено обратно в РКК «Энергия» для дальнейшей доработки.Помимо этого уже известно, что «Союз-5» будет использоваться в миссиях по запуску космического корабля «Федерация». Первый пробный пуск намечен на 2021 год. На данный момент специалисты уже определились с внешним видом ракетно-космической системы.Данный проект был предложен сотрудниками РКЦ «Прогресс». Он предусматривает создание целого семейства ракет «Союз-5» в трех модификациях – легкой средней и тяжелой.