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Даже ДНК, не кодирующая гены, может вызывать рак, выявили ученые

Большая часть человеческого генома (98%) состоит из ДНК, но на самом деле не кодирует гены, клетки рецептов используют для создания белков. Подавляющее большинство генетических мутаций, связанных с раком, происходит в этих некодирующих областях генома, однако неясно, как они могут влиять на развитие или рост опухоли.

Даже ДНК, не кодирующая гены, может вызывать рак, выявили ученые


Исследователи из Калифорнийской школы медицины (UC) Сан-Диего и Центра рака Мурса выявили около 200 мутаций в некодирующей ДНК, играющих функциональную роль в развитии рака. Каждая из мутаций может представлять собой новую цель в поиске лекарств от рака. Исследование опубликовано 2 апреля в Nature Genetics.

«Большинство мутаций, связанных с раком, происходят в регионах генома вне генов, но их так невероятно много, что трудно понять, какие из них действительно актуальны, а которые являются просто шумом. Здесь впервые мы обнаружили около 200 мутаций в некодирующей ДНК, которые являются функциональными в раке, - и это примерно на 199 больше, чем мы знали раньше», - сказал старший автор Трей Идекер, профессор Медицинской школы UC Сан-Диего и онкологического центра Мурса.

После обнаружения почти 200 некодирующих мутаций, изменяющих экспрессию гена, команда проверила три из них в лаборатории. Они реплицировали некодирующую мутацию в клетках и наблюдали полученные изменения экспрессии генов.

«Одним из примеров, которые выделялись, была некодирующая мутация, влияющая на ген под названием DAAM1. Активация DAAM1 делает опухолевые клетки более агрессивными и лучше способна проникать в окружающие ткани», - сказал первый автор Вэй Чжан, доктор философии, докторант-исследователь в лаборатории Ицкера.

Далее исследователи попытаются объединить эти некодирующие мутации с кодирующими мутациями и определить, существуют ли подтипы - определенные типы рака молочной железы, имеющие общую картину как кодирующих, так и некодирующих мутаций, например. Их цель состоит в том, чтобы найти действия для этой информации, например, имеет ли пациент конкретный образец мутации, который может предоставить диагностические или прогностические подсказки, или сообщить конкретный подход к терапии.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:56
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