Даже ДНК, не кодирующая гены, может вызывать рак, выявили ученые

Исследователи из Калифорнийской школы медицины (UC) Сан-Диего и Центра рака Мурса выявили около 200 мутаций в некодирующей ДНК, играющих функциональную роль в развитии рака. Каждая из мутаций может представлять собой новую цель в поиске лекарств от рака. Исследование опубликовано 2 апреля в Nature Genetics.«Большинство мутаций, связанных с раком, происходят в регионах генома вне генов, но их так невероятно много, что трудно понять, какие из них действительно актуальны, а которые являются просто шумом. Здесь впервые мы обнаружили около 200 мутаций в некодирующей ДНК, которые являются функциональными в раке, - и это примерно на 199 больше, чем мы знали раньше», - сказал старший автор Трей Идекер, профессор Медицинской школы UC Сан-Диего и онкологического центра Мурса.После обнаружения почти 200 некодирующих мутаций, изменяющих экспрессию гена, команда проверила три из них в лаборатории. Они реплицировали некодирующую мутацию в клетках и наблюдали полученные изменения экспрессии генов.«Одним из примеров, которые выделялись, была некодирующая мутация, влияющая на ген под названием DAAM1. Активация DAAM1 делает опухолевые клетки более агрессивными и лучше способна проникать в окружающие ткани», - сказал первый автор Вэй Чжан, доктор философии, докторант-исследователь в лаборатории Ицкера.Далее исследователи попытаются объединить эти некодирующие мутации с кодирующими мутациями и определить, существуют ли подтипы - определенные типы рака молочной железы, имеющие общую картину как кодирующих, так и некодирующих мутаций, например. Их цель состоит в том, чтобы найти действия для этой информации, например, имеет ли пациент конкретный образец мутации, который может предоставить диагностические или прогностические подсказки, или сообщить конкретный подход к терапии.