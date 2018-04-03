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Ученые нашли способ вылечить задержку умственного развития

Задержку умственного развития, которое принято называть интеллектуальной инвалидностью является мозговым расстройством. У людей с такой инвалидностью низкий уровень интеллекта, из-за этого им сложно адаптироваться в обществе и делать повседневные вещи.

Ученые доказали, что такое заболевание появляется из-за ошибок в сочетании хромосом, нехватке питательных веществ, не правильном питании во время беременности и т.д. Исследователи утверждают, что лечение есть, и чем раньше будет замечена проблема, тем легче ее будет решить.
Ученые нашли способ вылечить задержку умственного развития

Ученые из Университета Данди в Шотландии провели исследование и предложили свои методы лечения интеллектуальной инвалидности. Они предположили, что основная проблема в задержке умственного развития заключается в мутации гена OGT, так как он играет критическую роль во время защиты клеток мозга от стрессовых состояний. Автор исследования Даан ванн Аалтен уверен, что это и приводит к задержке умственного развития.

Исследование дает возможность понять, как мутации влияют на нарушения в функционировании мозга. Ученые уверены, что справиться с интеллектуальной инвалидностью поможет разработка лекарств, которые будут влиять на блокировку изменения гена. Работа над решением проблемы и изучением OGT продолжается.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 02:00
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