Ученые нашли способ вылечить задержку умственного развития

Ученые доказали, что такое заболевание появляется из-за ошибок в сочетании хромосом, нехватке питательных веществ, не правильном питании во время беременности и т.д. Исследователи утверждают, что лечение есть, и чем раньше будет замечена проблема, тем легче ее будет решить.Ученые из Университета Данди в Шотландии провели исследование и предложили свои методы лечения интеллектуальной инвалидности. Они предположили, что основная проблема в задержке умственного развития заключается в мутации гена OGT, так как он играет критическую роль во время защиты клеток мозга от стрессовых состояний. Автор исследования Даан ванн Аалтен уверен, что это и приводит к задержке умственного развития.Исследование дает возможность понять, как мутации влияют на нарушения в функционировании мозга. Ученые уверены, что справиться с интеллектуальной инвалидностью поможет разработка лекарств, которые будут влиять на блокировку изменения гена. Работа над решением проблемы и изучением OGT продолжается.