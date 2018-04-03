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Компактный термоядерный реактор прошел стадию технических описаний

Как отмечено в публикациях одного из последних изобретений, получен патент на устройство, представленное компактным термоядерным реактором. Причем истребитель F-16 запланирован, как первый самолет-носитель для него. Еще в 2014 году специалистами была подана заявка на внедрение «инкапсулирующих магнитных полей, способных удерживать плазму». Но подробным данным и техническому описанию суждено было появиться только сейчас.

Если разобраться в опубликованных чертежах, представлена модель компактного термоядерного реактора, дейтерий-триевая смесь в котором разогревается токамаком. Использовать агрегат можно в нескольких технологических вариантах, первый – морской, обеспечивающий необходимой энергией крупные корабли и подводные лодки; второй – мобильный, для доставки или перевозки электроэнергии по земле, в заранее указанное место. Есть и авиационный вариант, размещение в данном случае проводят на борту истребителей или других типах самолетов.
Компактный термоядерный реактор прошел стадию технических описаний


Термоядерным реактором повторяются в точности те же реакции, которые протекают на солнце. Существующий первый крупный термоядерный механизм, расположенный во Франции, внутри комплекса ИТЭР, еще не введен в эксплуатацию, как опытный образец. Но некоторые отдельные решения по внедрению ядерной энергетической установки уже нашли практическую реализацию в России.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
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