Компактный термоядерный реактор прошел стадию технических описаний

Если разобраться в опубликованных чертежах, представлена модель компактного термоядерного реактора, дейтерий-триевая смесь в котором разогревается токамаком. Использовать агрегат можно в нескольких технологических вариантах, первый – морской, обеспечивающий необходимой энергией крупные корабли и подводные лодки; второй – мобильный, для доставки или перевозки электроэнергии по земле, в заранее указанное место. Есть и авиационный вариант, размещение в данном случае проводят на борту истребителей или других типах самолетов.Термоядерным реактором повторяются в точности те же реакции, которые протекают на солнце. Существующий первый крупный термоядерный механизм, расположенный во Франции, внутри комплекса ИТЭР, еще не введен в эксплуатацию, как опытный образец. Но некоторые отдельные решения по внедрению ядерной энергетической установки уже нашли практическую реализацию в России.