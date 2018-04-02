Палеонтологи обнаружили ящерицу с двумя теменными глазами

У современных ящериц иногда находят третий глаз в теменной зоне, работающий как эндокринная железа, но два теменных глаза у хордовых обнаружили впервые. Теменные глаза способны воспринимать свет, но не способны воспринимать изображения. Они намного меньше, чем обычные глаза и покрыт кожей или пленкой в специальном месте в черепе. Кроме того, по своей структуре теменные глаза почти не отличаются от обычных, так как состоят из сетчатки, аналога хрусталика, нерва, но такие глаза не имеют радужной оболочки, век и специальных мышц.Исследования проводили палеонтологи из института Сенкенберга во Франкфурте-на-Майне и Йельского университета. Они обнаружили, что у ящерицы, жившей 50 миллионов лет назад на территории Северной Америки, было два теменных глаза, там, где у современных ящериц находится один. Учитывая, что ящерица с двумя ямками была найдены не одна, ученые сделали вывод, что такая анатомическая черты, присуща популяции, а не одной особи. Исследователи полагают, что второй глаз служил сенсором, помогающим воспринимать коротковолновый свет.