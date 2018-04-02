Палеонтологи обнаружили ящерицу с двумя теменными глазами
Ученые исследовали ископаемые ящерицы, которая является ближайшей родственницей современных варанов. Стало известно, что возраст найденных останков составлял приблизительно 50 миллионов лет. Исследователей больше всего заинтересовал тот факт, что у ящерицы Saniwa ensidens было обнаружено четыре глаза: два обычных и два теменных.
У современных ящериц иногда находят третий глаз в теменной зоне, работающий как эндокринная железа, но два теменных глаза у хордовых обнаружили впервые. Теменные глаза способны воспринимать свет, но не способны воспринимать изображения. Они намного меньше, чем обычные глаза и покрыт кожей или пленкой в специальном месте в черепе. Кроме того, по своей структуре теменные глаза почти не отличаются от обычных, так как состоят из сетчатки, аналога хрусталика, нерва, но такие глаза не имеют радужной оболочки, век и специальных мышц.
Исследования проводили палеонтологи из института Сенкенберга во Франкфурте-на-Майне и Йельского университета. Они обнаружили, что у ящерицы, жившей 50 миллионов лет назад на территории Северной Америки, было два теменных глаза, там, где у современных ящериц находится один. Учитывая, что ящерица с двумя ямками была найдены не одна, ученые сделали вывод, что такая анатомическая черты, присуща популяции, а не одной особи. Исследователи полагают, что второй глаз служил сенсором, помогающим воспринимать коротковолновый свет.
У современных ящериц иногда находят третий глаз в теменной зоне, работающий как эндокринная железа, но два теменных глаза у хордовых обнаружили впервые. Теменные глаза способны воспринимать свет, но не способны воспринимать изображения. Они намного меньше, чем обычные глаза и покрыт кожей или пленкой в специальном месте в черепе. Кроме того, по своей структуре теменные глаза почти не отличаются от обычных, так как состоят из сетчатки, аналога хрусталика, нерва, но такие глаза не имеют радужной оболочки, век и специальных мышц.
Исследования проводили палеонтологи из института Сенкенберга во Франкфурте-на-Майне и Йельского университета. Они обнаружили, что у ящерицы, жившей 50 миллионов лет назад на территории Северной Америки, было два теменных глаза, там, где у современных ящериц находится один. Учитывая, что ящерица с двумя ямками была найдены не одна, ученые сделали вывод, что такая анатомическая черты, присуща популяции, а не одной особи. Исследователи полагают, что второй глаз служил сенсором, помогающим воспринимать коротковолновый свет.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:30