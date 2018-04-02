Зрители "Дома-2" считают, у Алёны Савкиной и Ильи Яббарова нет моральных принципов
Зрители "Дома-2" считают, у Алёны Савкиной и Ильи Яббарова нет моральных принципов, ведь последний строит карьеру на горе Ольги Рапунцель, а первая ему в этом помогает.
В свете последних событий проектный "старичок" и его молодая пассия стали ещё больше ненавидимы зрителем. Пара жестоко обходится друг с другом. Савкина может за глаза нелицеприятно высказываться о бойфренде, обсуждая даже величину его мужского достоинства.
Яббаров изменяет Алёне прямо перед носом, а когда та пускается в обиды и слёзы, первым затевает скандал и крушит всё на своём пути. Однако даже не это возмущает привыкшего к нравственной низости зрителя, а неуважение к родственным связям.
Как бы не ругали Рапунцель за истеричный характер и любовь к деньгам и эпатажу, но в семейной размолвке винят именно Савкину. Началось всё с шуток Ильи, который насильно вторгся на территорию семьи Дмитренко, унижал и дрался с Дмитрием, кричал на беременную Рапунцель и в конце концов довёл чужую семью до кризиса.
Алёна вместо того, чтобы бросить такого ухажёра, лишь потакала ему и издевалась над старшей сестрой, чего поклонники "Дома-2" понять не могут. Не зря Дмитренко во время родов жены признался, что на Савкину не злится, однако не может ей простить участия в злых шутках её парня.
Ранее вокальную партию Алёны Савкиной в новой песне Ильи Яббарова жестоко раскритиковали.
В свете последних событий проектный "старичок" и его молодая пассия стали ещё больше ненавидимы зрителем. Пара жестоко обходится друг с другом. Савкина может за глаза нелицеприятно высказываться о бойфренде, обсуждая даже величину его мужского достоинства.
Яббаров изменяет Алёне прямо перед носом, а когда та пускается в обиды и слёзы, первым затевает скандал и крушит всё на своём пути. Однако даже не это возмущает привыкшего к нравственной низости зрителя, а неуважение к родственным связям.
Как бы не ругали Рапунцель за истеричный характер и любовь к деньгам и эпатажу, но в семейной размолвке винят именно Савкину. Началось всё с шуток Ильи, который насильно вторгся на территорию семьи Дмитренко, унижал и дрался с Дмитрием, кричал на беременную Рапунцель и в конце концов довёл чужую семью до кризиса.
Алёна вместо того, чтобы бросить такого ухажёра, лишь потакала ему и издевалась над старшей сестрой, чего поклонники "Дома-2" понять не могут. Не зря Дмитренко во время родов жены признался, что на Савкину не злится, однако не может ей простить участия в злых шутках её парня.
Ранее вокальную партию Алёны Савкиной в новой песне Ильи Яббарова жестоко раскритиковали.