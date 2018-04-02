АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Зрители "Дома-2" считают, у Алёны Савкиной и Ильи Яббарова нет моральных принципов

Зрители "Дома-2" считают, у Алёны Савкиной и Ильи Яббарова нет моральных принципов, ведь последний строит карьеру на горе Ольги Рапунцель, а первая ему в этом помогает.

В свете последних событий проектный "старичок" и его молодая пассия стали ещё больше ненавидимы зрителем. Пара жестоко обходится друг с другом. Савкина может за глаза нелицеприятно высказываться о бойфренде, обсуждая даже величину его мужского достоинства.

Зрители "Дома-2" считают, у Алёны Савкиной и Ильи Яббарова нет моральных принципов

Яббаров изменяет Алёне прямо перед носом, а когда та пускается в обиды и слёзы, первым затевает скандал и крушит всё на своём пути. Однако даже не это возмущает привыкшего к нравственной низости зрителя, а неуважение к родственным связям.

Как бы не ругали Рапунцель за истеричный характер и любовь к деньгам и эпатажу, но в семейной размолвке винят именно Савкину. Началось всё с шуток Ильи, который насильно вторгся на территорию семьи Дмитренко, унижал и дрался с Дмитрием, кричал на беременную Рапунцель и в конце концов довёл чужую семью до кризиса.

Алёна вместо того, чтобы бросить такого ухажёра, лишь потакала ему и издевалась над старшей сестрой, чего поклонники "Дома-2" понять не могут. Не зря Дмитренко во время родов жены признался, что на Савкину не злится, однако не может ей простить участия в злых шутках её парня.

Ранее вокальную партию Алёны Савкиной в новой песне Ильи Яббарова жестоко раскритиковали.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nokia может возродить кнопочный телефон 2010
Алёна Водонаева восхитила длинными голыми ногами
Уменьшение перечня учебников на территории России
Buick анонсировал выход серийной модели Velite 6
В Москве хлебозаводы испекут к Пасхе около 3,5
Сергей Пынзарь, сделавший 3 ошибки в одном слове,
Ученые разработали состав специального быстро
Зрители "Дома-2" считают, у Алёны Савкиной и Ильи
Компания Google намерена расширить линейку
Беременную Анастасию Костенко бессовестно троллят
Беременная Анастасия Костенко отправляет Дмитрия
В городах проведения матчей ЧМ-2018 появится
Заплаканные глаза Ольги Бузовой вызвали жалость у
В падении фонаря на ребёнка в Санкт-Петербурге
Катя Колисниченко поправилась на 10 кг, чтобы
В мае в России стартуеют продажи нового седана
Ольга Бузова решила сделать Дмитрию Тарасову
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга спор между
Ксению Бородину и Курбана Омарова упрекают в
Стала известна стоимость обновлённого седана
Зарабатывающий полмиллиона рублей в месяц Антон
Компания OnePlus планирует запуск собственной
Давид Анташвили не может определиться в чувствах
Наталью Штурм сравнили с дешевой актрисой кино
У православных христиан наступила страстная неделя
Муж Ксении Бородиной учит поклонниц заводить
Ольга Жарикова не чувствует в Кате Зиновьевой
T-Mobile совместила смартфон и новую модель своих
Иосиф Оганесян назвал болезнь Саши Черно лучшим
В Москве и Подмосковье снизилась посещаемость
Просмотреть все новости