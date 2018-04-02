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Беременную Анастасию Костенко бессовестно троллят в соцсети

На днях очередная жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отмечала свой День рождения.

В тот же день она со своим супругом решила рассекретить беременность.

Беременную Анастасию Костенко бессовестно троллят в соцсети

Однако даже беременность девушки не стала препятствием для беспринципных хейтеров. Такие люди по-всякому глумятся над ней и бросают в Instagram некрасивые вопросы.

Травля Насти в основном происходит из-за того, что когда-то Дмитрий ушел от Ольги Бузовой именно к ней. Многочисленные фанаты ведущей Дома-2 прямо заявляют, что ростовская модель увела мужчину из семьи.

Беременную Анастасию Костенко бессовестно троллят в соцсети

К чести Костенко надо сказать, что она никак не реагирует на эти выпады и благоразумно хранит молчание. Кто-то удивлён, что Тарасов никак не вступается за беременную жену и ждут, когда же он это сделает.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:55
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