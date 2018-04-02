Компания Google намерена расширить линейку смартфонов Pixel бюджетной моделью
Согласно представленной информации источником Economic Times, американская компания Google намерена расширить модельный ряд своих смартфонов Pixel выпуском бюджетной модели с доступным ценником. Отмечается, что устройство должно получить операционную систему Android Oreo и менее производительное аппаратное обеспечение.
Известно, что данное решение направлено на популяризацию бренда на территории стран, жители которых не способны заплатить большую сумму денег за мобильное устройство. Изначально новый телефон разрабатывался для индийского рынка, но теперь географию продаж устройства планируют расширить.
Таким образом, анонс новинки стоит ждать ближе к середине или концу будущего лета. На данный момент никто не раскрывает информацию о технических параметрах смартфона. Эксперты предполагают, что девайс будет дешевле Pixel 2 и получит ценник с отметкой не выше 350 долларов.
Известно, что данное решение направлено на популяризацию бренда на территории стран, жители которых не способны заплатить большую сумму денег за мобильное устройство. Изначально новый телефон разрабатывался для индийского рынка, но теперь географию продаж устройства планируют расширить.
Таким образом, анонс новинки стоит ждать ближе к середине или концу будущего лета. На данный момент никто не раскрывает информацию о технических параметрах смартфона. Эксперты предполагают, что девайс будет дешевле Pixel 2 и получит ценник с отметкой не выше 350 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00