В городах проведения матчей ЧМ-2018 появится туристическая полиция
Руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев решил организовать специальное туристическое подразделение полиции, которая будет нести службу в городах, где запланированы матчи ЧМ-2018.
Официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк отметила, что министр МВД Колокольцев уже подписал необходимые документы, согласно которым в скором времени будет организовано подразделение туристической полиции. Таким образом, уже к 5 мая все организационные вопросы по этому делу должны быть завершены.
Также Волк сообщила, что в состав подразделения туристической полиции будут отобраны представители местных органов МВД, при этом для каждого кандидата окажется важным знание иностранного языка. В крайнем случае, для отобранных проведут специальные курсы обучения.
Главной задачей этой полиции станет работа с туристами, а также несение службы в местах, где окажется большое количество иностранных болельщиков.
Официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк отметила, что министр МВД Колокольцев уже подписал необходимые документы, согласно которым в скором времени будет организовано подразделение туристической полиции. Таким образом, уже к 5 мая все организационные вопросы по этому делу должны быть завершены.
Также Волк сообщила, что в состав подразделения туристической полиции будут отобраны представители местных органов МВД, при этом для каждого кандидата окажется важным знание иностранного языка. В крайнем случае, для отобранных проведут специальные курсы обучения.
Главной задачей этой полиции станет работа с туристами, а также несение службы в местах, где окажется большое количество иностранных болельщиков.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45