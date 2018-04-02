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В городах проведения матчей ЧМ-2018 появится туристическая полиция

Руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев решил организовать специальное туристическое подразделение полиции, которая будет нести службу в городах, где запланированы матчи ЧМ-2018.

В городах проведения матчей ЧМ-2018 появится туристическая полиция


Официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк отметила, что министр МВД Колокольцев уже подписал необходимые документы, согласно которым в скором времени будет организовано подразделение туристической полиции. Таким образом, уже к 5 мая все организационные вопросы по этому делу должны быть завершены.

Также Волк сообщила, что в состав подразделения туристической полиции будут отобраны представители местных органов МВД, при этом для каждого кандидата окажется важным знание иностранного языка. В крайнем случае, для отобранных проведут специальные курсы обучения.

Главной задачей этой полиции станет работа с туристами, а также несение службы в местах, где окажется большое количество иностранных болельщиков.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45
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