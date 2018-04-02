В городах проведения матчей ЧМ-2018 появится туристическая полиция

Официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк отметила, что министр МВД Колокольцев уже подписал необходимые документы, согласно которым в скором времени будет организовано подразделение туристической полиции. Таким образом, уже к 5 мая все организационные вопросы по этому делу должны быть завершены.Также Волк сообщила, что в состав подразделения туристической полиции будут отобраны представители местных органов МВД, при этом для каждого кандидата окажется важным знание иностранного языка. В крайнем случае, для отобранных проведут специальные курсы обучения.Главной задачей этой полиции станет работа с туристами, а также несение службы в местах, где окажется большое количество иностранных болельщиков.