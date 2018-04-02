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Над Тихим океаном сгорела китайская космическая станция «Тяньгун-1»

Китайские власти сообщили, что космическая станция под названием «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном. Большинство обломков в итоге не достигли Земли.

Над Тихим океаном сгорела китайская космическая станция «Тяньгун-1»


В рамках портала пилотируемых космических полетов КНР появилась информация, что орбитальная станция Китая - «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном. Станция сгорела второго апреля в 08:15 войдя в земную атмосферу. «Тяньгун-1» в переводе означает «Небесный дворец-1». Орбитальную станцию запустили в 2011 году. Радиус разлета обломков космической станции является очень обширным: Австралия, США, Португалия и прочие окружающие страны. Большинство обломков сгорело уже в атмосфере. При этом имеется вероятность падения некоторых частей на землю.

К падению данного объекта привлекли внимание специалистов по всему миру. Связь с «Тянгун-1» пропала два года назад. Ее полет после этого перестали контролировать. Согласно предположениям экспертов она должна была сойти с орбиты в прошлом году.
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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