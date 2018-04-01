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Появился слух, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят уйти с проекта

Недавно в Сети распространился слух о том, что участники известной телестройки Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не планируют возвращаться на проект.

В последнее время распространилось слишком много слухов касаемо «старичков» «Дома-2». Так, поклонники уверены, что Блюменкранцы в скором времени покинут шоу, так как в социальных сетях Валерий разместил пост о том, что они ищут квартиру в Москве.

Появился слух, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят уйти с проекта

На фоне этих событий фанаты телестройки решили, что и Рапунцель с Дмитренко не вернутся на шоу из декретного отпуска. По слухам, организаторам слишком дорого обходится содержание этой семьи.

К тому же не так давно стало известно, что продюсеры стали экономить, поэтому сильно урезали зарплату участникам проекта. Именно по этой причине бывшие подопечные «Дома-2» не хотят возвращаться на проект. Но не все верят в то, что Ольга и Дмитрий согласятся добровольно отказаться от халявы и бесплатного пиара.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:50
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