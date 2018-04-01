Появился слух, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят уйти с проекта

В последнее время распространилось слишком много слухов касаемо «старичков» «Дома-2». Так, поклонники уверены, что Блюменкранцы в скором времени покинут шоу, так как в социальных сетях Валерий разместил пост о том, что они ищут квартиру в Москве.На фоне этих событий фанаты телестройки решили, что и Рапунцель с Дмитренко не вернутся на шоу из декретного отпуска. По слухам, организаторам слишком дорого обходится содержание этой семьи.К тому же не так давно стало известно, что продюсеры стали экономить, поэтому сильно урезали зарплату участникам проекта. Именно по этой причине бывшие подопечные «Дома-2» не хотят возвращаться на проект. Но не все верят в то, что Ольга и Дмитрий согласятся добровольно отказаться от халявы и бесплатного пиара.