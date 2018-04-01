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Ученые: Огромные запасы нефти сделали Марс “золотой планетой”

Первые предположения о залежах таких ресурсов на Марсе возникли у ученых в 2006 г, однако тогда почти не было доказательств, подтверждающих их теорию. Сейчас NASA отметило, что огромные запасы нефти сделали его “золотой планетой”.

Curiosity смог исследовать содержимое почвы в местах, где были замечены черные пятна с полосами. Благодаря возможностям лаборатории на борту ровера, сразу были сделаны анализы, подтвердившие наличие нефти на небесном теле. Агентство не остановилось на достигнутых результатах и отправило сюда Opportunity.

Ученые: Огромные запасы нефти сделали Марс “золотой планетой”


На нем есть буровой инструмент, чтобы можно было оценить запасы, но уже есть данные, что Красная планета имеет в недрах 2 000 миллиардов баррелей. На нашей планете в 2014 г их количество составило 1700 миллиардов.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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