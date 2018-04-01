Ученые: Огромные запасы нефти сделали Марс “золотой планетой”

Curiosity смог исследовать содержимое почвы в местах, где были замечены черные пятна с полосами. Благодаря возможностям лаборатории на борту ровера, сразу были сделаны анализы, подтвердившие наличие нефти на небесном теле. Агентство не остановилось на достигнутых результатах и отправило сюда Opportunity.На нем есть буровой инструмент, чтобы можно было оценить запасы, но уже есть данные, что Красная планета имеет в недрах 2 000 миллиардов баррелей. На нашей планете в 2014 г их количество составило 1700 миллиардов.