Над австрийскими горами был замечен треугольный НЛО

Исследователи отметили, что внеземные объекты раньше тоже часто прилетали на территорию страны. В прошлом году группа людей заметила три корабля пришельцев, которые медленно двигались во время осмотра окрестностей, не издавая малейшего звука. Событие происходило вечером, когда солнце уже скрылось за горизонтом.Новый сюжет показал лишь часть НЛО, который не отличается внешним видом от своих собратьев. Некоторые пользователи сетей назвали ролик подделкой и попросили авторов попробовать свои силы в кинематографе, но большинство зрителей назвали объект шпионом гуманоидов.