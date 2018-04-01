Ученые: На Марсе обнаружена огромная дыра неизвестного происхождения

Космический аппарат оснащен камерой, позволяющей заниматься исследованием метровых небесных тел и больших планет, расположенных рядом с Землей. Это необычное отверстие расположилось на южном полюсе, где есть множество похожих аналогов, но оно отличается от них большими размерами.Пока ученые имеет версию, что возникновение дыры связано с растворением диоксида углерода. Она имеет 100-метровый диаметр и уходит на большую глубину в недра планеты.