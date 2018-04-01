Ученые: На Марсе обнаружена огромная дыра неизвестного происхождения
Ученые во время просмотра снимков MRO обнаружили на поверхности Марса огромную дыру. Они будут выяснять причину возникновения объекта неизвестного происхождения.
Космический аппарат оснащен камерой, позволяющей заниматься исследованием метровых небесных тел и больших планет, расположенных рядом с Землей. Это необычное отверстие расположилось на южном полюсе, где есть множество похожих аналогов, но оно отличается от них большими размерами.
Пока ученые имеет версию, что возникновение дыры связано с растворением диоксида углерода. Она имеет 100-метровый диаметр и уходит на большую глубину в недра планеты.
Космический аппарат оснащен камерой, позволяющей заниматься исследованием метровых небесных тел и больших планет, расположенных рядом с Землей. Это необычное отверстие расположилось на южном полюсе, где есть множество похожих аналогов, но оно отличается от них большими размерами.
Пока ученые имеет версию, что возникновение дыры связано с растворением диоксида углерода. Она имеет 100-метровый диаметр и уходит на большую глубину в недра планеты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50