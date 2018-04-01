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Ученые исследуют особенности сознания людей после “опыта” общения с богами или призраками под действием галлюциногенного препарата

Сотрудники из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса занимаются исследованиями диметилтриптамина, использующегося в практике шаманов. Они ищут людей, имеющих “опыт” общения с богами или призраками под действием галлюциногенного препарата, чтобы понять особенности измененного сознания.

В некоторых случаях духовных практик ученики могут видеть даже своих умерших членов семьи или животных, что также относится к различным монстрам. Специалистов интересуют возникающие картины или ощущения, сопровождающиеся звуками. Аяхуаска является народной медициной коренных жителей Южной Америки.

Ученые исследуют особенности сознания людей после “опыта” общения с богами или призраками под действием галлюциногенного препарата


Шаманы во время ритуалов готовят пиво из различных растений, куда также добавляются такие ингредиенты. Некоторые виды не дают галлюциногенам разлагаться в желудке, но само направление может помочь понять принцип работы препаратов, изменяющих человеческое настроение.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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